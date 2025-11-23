BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La U gana una batalla: se pone el overol para bajar a O’Higgins y sigue en la pelea por el Chile 2

    Un primer tiempo atractivo y un segundo periodo con más tensión entregó el choque entre celestes y azules en Rancagua. El gol de Maximiliano Guerrero alcanzó para la victoria del equipo de Gustavo Álvarez, que jugó desde los 60' con uno menos por la expulsión de Sepúlveda. Se pone a tres puntos de la UC.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La U vence a O'Higgins y sigue en la pelea por el Chile 2. Foto: Photosport.

    Cuando la Liga de Primera transita por jornadas determinantes, son varios los partidos que entran en la categoría de “final”. El choque entre O’Higgins y Universidad de Chile ingresaba en aquel grupo, porque las opciones de ambos para ingresar en la próxima Copa Libertadores pasaban por superar este obstáculo. Además, la victoria de la UC sobre Palestino, en la noche del sábado, era más presión. Este duelo directo fue para la visita. Fue apenas por 1-0, pero vale igual.

    Considerando lo que se jugaban celestes y azules, el enfrentamiento se fue dando desde antes. Porque el elenco del chuncho denunció un ataque al bus del plantel y lanzamiento de pirotecnia durante la madrugada, en su hotel de concentración. Por cierto, fue el retorno de los hinchas laicos a Rancagua, luego de un “veto” por incidentes antiguos en el Memorial de los 16, que recuerda a fallecidos hinchas de O’Higgins.

    Los pupilos de Gustavo Álvarez debían desafiar una discreta campaña como visitante en el torneo 2025. Hasta antes de este domingo, solo ganaron tres partidos de 13 en esa condición. El DT tuvo problemas para armar la defensa. No estaba a disposición Franco Calderón, por amarillas. Y durante el juego, salió resentido Fabián Hormazábal. El seleccionado chileno, a quien Álvarez lo esperó tras el periplo por Rusia, duró un cuarto de hora. Ingresó Ignacio Tapia.

    Un primer tiempo de alto vuelo dejó un espectáculo entretenido, en directa relación con la apuesta ofensiva de los equipos y la necesidad de los puntos. Tanto celestes como azules (que jugaron con su uniforme fluorescente) buscaban por afuera, donde el balón tenía un tránsito rápido. En los 16′, un intento de Bryan Rabello, entre centro y tiro al arco, dio en el travesaño. Después, en los 21′, un potente disparo de Lucas Di Yorio impacta el horizontal.

    El gol estaba al caer. Y cayó en los 24′, a favor de la U. Maximiliano Guerrero abrió la cuenta, apareciendo por el centro del área para conectar un envió bajo de Matías Sepúlveda. O’Higgins reclamó una supuesta falta de Poblete en el arranque de la jugada, pero todo el alegato se desestimó.

    Foto: Photosport

    Era un duelo de tenencia repartida y con intensidad en el campo, aunque le faltaba precisión en los metros finales, sobre todo al local. En los 40′, la U marcó el 2-0 a través de Leandro Fernández, sin embargo se anuló por un fuera de juego milimétrico. La acción se revisó en el VAR y se mantuvo la decisión. Los laicos estuvieron cerca del segundo. De hecho, Di Yorio falló en un mano a mano en los 44′.

    La U aguanta con 10

    La segunda parte entregó a un O’Higgins aún más propositivo, quitándole el control a la U e insistiendo con el juego por las bandas. Lo que le faltaba a la escuadra de Paqui Meneghini era cerrar las acciones de cara al arco de Castellón.

    En la hora de partido, hay un punto de quiebre con la expulsión de Matías Sepúlveda, por doble amonestación. Obligadamente, Álvarez tuvo que recomponer a la U, con los ingresos de Salomoni y Marcelo Díaz, en lugar de Maxi Guerrero y Fernández. Línea de cuatro en el fondo y Di Yorio como única punta de referencia. Había que aguantar.

    Los celestes redoblaron la apuesta, con la entrada de Arnaldo Castillo. Doble 9, para enfatizar el juego por las bandas. El local cayó en insistir una y otra vez en lanzar centros, pero ninguno era con precisión para buscar a un atacante. Pareció ser la única vía para encajonar al rival. Cerca del epílogo, Meneghini incluyó a otro ariete, Esteban Calderón, reemplazando a un defensa (Moisés González).

    La diferencia mínima en el resultado mantenía a O’Higgins en el partido, que estaba jugado. A Paqui no le quedaban más delanteros para meter en la cancha. Buscó con más insistencia que una idea clara. En los descuentos, Castellón tuvo una doble tapada que salvó a la U.

    La visita ganó una batalla, para seguir en la pelea por el cupo de Chile 2. Llega a los 51 puntos, desplazando a O’Higgins, y se pone a tres unidades de la UC, con seis por disputar.

    Ficha del partido

    O’Higgins: O. Carabalí; F. Faúndez, M. González (82′, E. Calderón), J. Díaz, L. Pavez (46′, N. Garrido); M. Lugo, J. Leiva (70′, A. Castillo); F. González (59′, J. Tapia), B. Rabello, M. Sarrafiore; y M. Romero. DT: F. Meneghini.

    U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal (16′, I. Tapia), N. Ramírez, M. Zaldivia; M. Guerrero (64′, M. Díaz), J. Altamirano (88′, F. Moya), I. Poblete, C. Aránguiz, M. Sepúlveda; L. Fernández (64′, F. Salomoni) y L. Di Yorio (77′, R. Contreras). DT: G. Álvarez.

    Goles: 0-1, 24′, Guerrero, aparece por el centro del área para empalmar un envío de Sepúlveda.

    Árbitro: F. Jiménez. Amonestó a M. González, Lugo, Sarrafiore (OH); Sepúlveda (U). En los 60′, expulsa a Sepúlveda (U) por doble amonestación. En los 90′+6, expulsa a Faúndez (OH) con roja directa.

    Estadio Codelco El Teniente. Asistieron 10.255 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraO'HigginsLa UChile 2Gustavo ÁlvarezLa UCUniversidad de Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras alerta de Estados Unidos sobre “actividad militar”, aerolíneas cancelan decenas de vuelos a Venezuela

    Ucranianos manifiestan su rechazo a propuesta de paz de Trump en medio de negociaciones en Ginebra

    El G20 en África cierra con choque con Washington y foco en la desigualdad

    Cadem: Kast arranca segunda vuelta con ventaja de 16 puntos sobre Jara

    Ballena muerta vara en playa de San Pedro de la Paz: Sernapesca coordina retiro por avanzado estado de descomposición

    Bombardeos israelíes en Beirut provocan la muerte del número dos de Hezbolá, Haizam Alí Tabatabai

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    3.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    4.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    5.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Cadem: Kast arranca segunda vuelta con ventaja de 16 puntos sobre Jara
    Chile

    Cadem: Kast arranca segunda vuelta con ventaja de 16 puntos sobre Jara

    Ballena muerta vara en playa de San Pedro de la Paz: Sernapesca coordina retiro por avanzado estado de descomposición

    Reportan fuga de un interno desde cárcel Colina II

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    El desconocido accionista chileno de Abra Group, futuro dueño de Sky Airline

    La señal detrás del primer acercamiento entre economistas de Matthei y el equipo de Kast

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5
    Tendencias

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Alegría en Calama: Cobreloa supera a Wanderers en los penales y avanza a la semifinal de la liguilla de la Primera B
    El Deportivo

    Alegría en Calama: Cobreloa supera a Wanderers en los penales y avanza a la semifinal de la liguilla de la Primera B

    Kilaleo y Vargas fueron los campeones del Zonal Sur de rodeo en Purranque

    En vivo: Colo Colo quiere entrar en zona de Copa Sudamericana a costa de Unión La Calera

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”
    Cultura y entretención

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Tras alerta de Estados Unidos sobre “actividad militar”, aerolíneas cancelan decenas de vuelos a Venezuela
    Mundo

    Tras alerta de Estados Unidos sobre “actividad militar”, aerolíneas cancelan decenas de vuelos a Venezuela

    Ucranianos manifiestan su rechazo a propuesta de paz de Trump en medio de negociaciones en Ginebra

    El G20 en África cierra con choque con Washington y foco en la desigualdad

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”