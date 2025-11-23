La U gana una batalla: se pone el overol para bajar a O’Higgins y sigue en la pelea por el Chile 2

Cuando la Liga de Primera transita por jornadas determinantes, son varios los partidos que entran en la categoría de “final”. El choque entre O’Higgins y Universidad de Chile ingresaba en aquel grupo, porque las opciones de ambos para ingresar en la próxima Copa Libertadores pasaban por superar este obstáculo. Además, la victoria de la UC sobre Palestino, en la noche del sábado, era más presión. Este duelo directo fue para la visita. Fue apenas por 1-0, pero vale igual.

Considerando lo que se jugaban celestes y azules, el enfrentamiento se fue dando desde antes. Porque el elenco del chuncho denunció un ataque al bus del plantel y lanzamiento de pirotecnia durante la madrugada, en su hotel de concentración. Por cierto, fue el retorno de los hinchas laicos a Rancagua, luego de un “veto” por incidentes antiguos en el Memorial de los 16, que recuerda a fallecidos hinchas de O’Higgins.

Los pupilos de Gustavo Álvarez debían desafiar una discreta campaña como visitante en el torneo 2025. Hasta antes de este domingo, solo ganaron tres partidos de 13 en esa condición. El DT tuvo problemas para armar la defensa. No estaba a disposición Franco Calderón, por amarillas. Y durante el juego, salió resentido Fabián Hormazábal. El seleccionado chileno, a quien Álvarez lo esperó tras el periplo por Rusia, duró un cuarto de hora. Ingresó Ignacio Tapia.

Un primer tiempo de alto vuelo dejó un espectáculo entretenido, en directa relación con la apuesta ofensiva de los equipos y la necesidad de los puntos. Tanto celestes como azules (que jugaron con su uniforme fluorescente) buscaban por afuera, donde el balón tenía un tránsito rápido. En los 16′, un intento de Bryan Rabello, entre centro y tiro al arco, dio en el travesaño. Después, en los 21′, un potente disparo de Lucas Di Yorio impacta el horizontal.

El gol estaba al caer. Y cayó en los 24′, a favor de la U. Maximiliano Guerrero abrió la cuenta, apareciendo por el centro del área para conectar un envió bajo de Matías Sepúlveda. O’Higgins reclamó una supuesta falta de Poblete en el arranque de la jugada, pero todo el alegato se desestimó.

Foto: Photosport

Era un duelo de tenencia repartida y con intensidad en el campo, aunque le faltaba precisión en los metros finales, sobre todo al local. En los 40′, la U marcó el 2-0 a través de Leandro Fernández, sin embargo se anuló por un fuera de juego milimétrico. La acción se revisó en el VAR y se mantuvo la decisión. Los laicos estuvieron cerca del segundo. De hecho, Di Yorio falló en un mano a mano en los 44′.

La U aguanta con 10

La segunda parte entregó a un O’Higgins aún más propositivo, quitándole el control a la U e insistiendo con el juego por las bandas. Lo que le faltaba a la escuadra de Paqui Meneghini era cerrar las acciones de cara al arco de Castellón.

En la hora de partido, hay un punto de quiebre con la expulsión de Matías Sepúlveda, por doble amonestación. Obligadamente, Álvarez tuvo que recomponer a la U, con los ingresos de Salomoni y Marcelo Díaz, en lugar de Maxi Guerrero y Fernández. Línea de cuatro en el fondo y Di Yorio como única punta de referencia. Había que aguantar.

Los celestes redoblaron la apuesta, con la entrada de Arnaldo Castillo. Doble 9, para enfatizar el juego por las bandas. El local cayó en insistir una y otra vez en lanzar centros, pero ninguno era con precisión para buscar a un atacante. Pareció ser la única vía para encajonar al rival. Cerca del epílogo, Meneghini incluyó a otro ariete, Esteban Calderón, reemplazando a un defensa (Moisés González).

La diferencia mínima en el resultado mantenía a O’Higgins en el partido, que estaba jugado. A Paqui no le quedaban más delanteros para meter en la cancha. Buscó con más insistencia que una idea clara. En los descuentos, Castellón tuvo una doble tapada que salvó a la U.

La visita ganó una batalla, para seguir en la pelea por el cupo de Chile 2. Llega a los 51 puntos, desplazando a O’Higgins, y se pone a tres unidades de la UC, con seis por disputar.

Ficha del partido

O’Higgins: O. Carabalí; F. Faúndez, M. González (82′, E. Calderón), J. Díaz, L. Pavez (46′, N. Garrido); M. Lugo, J. Leiva (70′, A. Castillo); F. González (59′, J. Tapia), B. Rabello, M. Sarrafiore; y M. Romero. DT: F. Meneghini.

U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal (16′, I. Tapia), N. Ramírez, M. Zaldivia; M. Guerrero (64′, M. Díaz), J. Altamirano (88′, F. Moya), I. Poblete, C. Aránguiz, M. Sepúlveda; L. Fernández (64′, F. Salomoni) y L. Di Yorio (77′, R. Contreras). DT: G. Álvarez.

Goles: 0-1, 24′, Guerrero, aparece por el centro del área para empalmar un envío de Sepúlveda.

Árbitro: F. Jiménez. Amonestó a M. González, Lugo, Sarrafiore (OH); Sepúlveda (U). En los 60′, expulsa a Sepúlveda (U) por doble amonestación. En los 90′+6, expulsa a Faúndez (OH) con roja directa.

Estadio Codelco El Teniente. Asistieron 10.255 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.