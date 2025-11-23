La U denuncia ataque al bus del plantel y pirotecnia ruidosa de madrugada en la antesala del crucial choque con O’Higgins

Universidad de Chile se prepara para un partido clave esta tarde, a las 18.00, frente a O’Higgins en Rancagua. Un duelo en el que los azules buscan mantener la esperanza de clasificar a la Copa Libertadores.

Los celestes anteceden en el tercer lugar a los estudiantiles por tres puntos, por lo que una victoria es fundamental para las aspiraciones de los pupilos de Gustavo Álvarez.

Sin embargo, la antesala del encuentro estuvo lejos de ser tranquila, pues el club laico denunció un ataque al transporte del plantel. “Informamos que el bus que traslada al plantel de Universidad de Chile fue apedreado durante esta madrugada en el estacionamiento del hotel de concentración, en Rancagua”, denunció.

Otra imagen del ataque al bus de los azules. U. de Chile

Y no solo eso, porque también dieron a conocer otro hecho que alteró la tranquilidad del equipo en la capital de la Región de O’Higgins. “Del mismo modo, entre las 3 y 4 de la madrugada hubo lanzamiento de pirotecnia ruidosa en las afueras del hotel de concentracion de la U”, detallaron.

Bajas sensibles

Otro dolor de cabeza para Gustavo Álvarez es que no podrá contar con Lucas Assadi ni Franco Calderón. Y aunque el primero tiene una grave lesión, de todas formas no iba a jugar por el castigo tras su mal comportamiento en el Clásico Universitario. ¿Su reemplazo? Uno que se prendió en las últimas fechas y que desea continuar el próximo año: Leandro Fernández.

En tanto, Nicolás Ramírez será el hombre que ingrese por Calderón (suspendido por acumulación de tarjetas amarillas) en la última línea. Y la duda estaba en el mediocampo, pues había probado a Marcelo Díaz e Israel Poblete como acompañantes de Charles Aránguiz en el medio, pero Poblete se quedó con el puesto en la jornada de este viernes.

Por lo mismo, se espera que Álvarez presente a Gabriel Castellón, en el arco; Hormazábal, Ramírez y Matías Zaldivia, en defensa; Maximiliano Guerrero, Aránguiz, Poblete, Altamirano y Sepúlveda, en el medio; y Lucas Di Yorio con Leandro Fernández, en la delantera.