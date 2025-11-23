Con Brayan Cortés en el arco: Peñarol y Nacional quedan mano a mano en la primera final del campeonato uruguayo

Brayan Cortés fue titular en el clásico entre Peñarol y Nacional, por la final de ida en Uruguay. Foto: Photosport

Brayan Cortés jugó otro clásico en Uruguay. Como es de costumbre, Peñarol y Nacional se disputan los campeonatos en el país oriental y en esta campaña no ha sido la excepción. Este domingo, se disputó la final de ida de la liga uruguaya 2025. En el estadio Campeón del Siglo, solo con público local, el Manya empató 2-2 con su archirrival, tras ir en desventaja.

El equipo del exarquero de Colo Colo, que ganó el Torneo de Clausura, pasó a la gran definición de la temporada tras vencer a Liverpool en la semifinal. Por su parte, el Bolso, que dirige Jadson Viera, avanzó como ganador de la tabla anual. El Carbonero, al mando del histórico Diego Aguirre, aspira al bicampeonato.

El duelo debió comenzar a las 16.30 horas (Uruguay tiene el mismo horario que Chile), sin embargo tuvo una larga demora por motivos de seguridad. Se le solicitó a la hinchada de Peñarol cerrar los paraguas aurinegros y sacar los lienzos que portaban. El partido arrancó 18 minutos más tarde.

Peñarol tuvo un primer tiempo complicado, toda vez que llegó a estar 0-2 abajo, gracias a fallas defensivas que le regalaron las opciones al rival. En los 10′, Nacional abrió la cuenta con tanto de Juan Cruz De los Santos. Fue el primer tanto recibido por Cortés en un clásico uruguayo. Luego, en los 37′, llegó el segundo para el Tricolor, obra de Gonzalo Carneiro. Nuevo yerro en la zaga carbonera. Nada que hacer el portero chileno.

Antes del descanso, el Manya volvió al partido con el descuento de Matías Arezo, conectando un centro de Leonardo Fernández. De cara a la segunda parte, Peñarol tuvo una notoria mejoría, donde exigió constantemente al portero panameño Luis Mejía, el mismo que pasara por Unión Española.

En los 54′, Leo Fernández (ex Universidad de Chile) marcó el 2-2. Recibe el balón en la derecha del ataque, enfila hacia el centro para sacar el zurdazo y el remate da un pique que complica al meta Mejía. En efecto, el 1 de Nacional tuvo una floja reacción y el local logró llegar a la paridad.

Cada aparición del 10 era chance de peligro para los carboneros. A 5′ del final. un tiro libre del mediocampista se estrelló en un poste. A estas alturas, el equipo de Aguirre ya estaba con 10 en el campo, porque Javier Méndez se fue expulsado por doble amonestación. En los descuentos, Cortés tuvo un error en un rechazo y casi acaba en el 3-2 del ‘Diente’ López. Zafó.

Entonces, los dos rivales más enconados del fútbol charrúa quedaron empatados y todo queda abierto de cara a la revancha. La final de vuelta será el próximo domingo 30 de noviembre, en el Gran Parque Central.