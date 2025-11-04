OFERTA ELECCIONES $990
El guiño de Brayan Cortés a Colo Colo tras salir campeón junto a Peñarol

Este fin de semana el Manya se impuso por 2-1 a Defensor Sporting y alcanzó un nuevo título para su palmarés.

Pablo Retamal V. 
Pablo Retamal V.
CATON BRITOS/FOCOUY/PHOTOSPORT

Brayan Cortés vive momentos alegres en Uruguay. El portero chileno se coronó campeón junto a Peñarol en la liga uruguaya. Aquello sucedió el pasado domingo después de que el Manya se impusiera por 2-1 a Defensor Sporting, resultado con el que terminó alcanzando el título del Torneo de Clausura.

Si bien el partido comenzó con la visita adelante en el marcador, el doblete de Lucas Hernández fue suficiente para dar vuelta el marcador y llevarse los tres puntos que le permitieron coronarse.

Ahora, Peñarol buscará el título absoluto de la temporada en Uruguay. Tras ganar el Clausura, deberán jugar una llave a partido único ante Liverpool, campeón del Apertura. El ganador de ese partido buscará el trofeo ante el puntero de la tabla anual, que de momento es Nacional.

El guiño de Cortés a Colo Colo

Después de que Brayan Cortés levantara el segundo trofeo junto a Peñarol desde su llegada al equipo (el primero fue la Copa Uruguay), el exportero de Colo Colo se dio el tiempo de recordar su paso por el Cacique.

Estoy muy feliz. Me han tocado partidos muy buenos y otros con muchos errores. El que significó con Cerro, para mí ese partido marcó mucha experiencia porque en sí estamos jugando cosas importantes ahora. Dimos vuelta la página, el equipo está fuerte, no nos entra nada, nos hemos preparado y en este partido lo demostramos”, aseguró Cortés a los medios.

Luego, el iquiqueño recordó su paso por Colo Colo: “Es difícil porque es un equipo grande, hay harta responsabilidad. Pero yo disfruto del día a día, disfruto mucho. Vengo de un equipo grande en Chile y sé lo que es esa responsabilidad. Me la tomo como tal y uno se prepara para aportar al equipo. Es un objetivo que hemos logrado, estamos felices, pero queda lo otro. Vamos a ir a eso para terminar bien el año”.

“Con trabajo, con humildad, con autocrítica. Mis compañeros muy bien, es un grupo muy fuerte, muy unido, muy humano, muy humilde. Eso marca mucha diferencia. Lo hemos demostrado. Empezamos el partido perdiendo y tuvimos 80 minutos para darlo vuelta, lo demostramos, lo hicimos con tranquilidad y con jugadores de jerarquía. Eso es un equipo grande. Hay que demostrarlo en lo que queda de campeonato”, complementó.

Por último, manifestó su intención de sumar nuevas temporadas junto a Peñarol. “Quiero seguir acá, si es que se da. Se verá en su momento. Yo estoy muy tranquilo, muy feliz en este momento, vivo el día a día. Estoy muy feliz y mi familia está bien, esperemos que eso se vea reflejado dentro de la cancha”, concluyó Brayan Cortés.

Un deseo que se adecúa con las aspiraciones de Colo Colo, como una de las fórmulas para reducir la masa salarial de cara a la próxima temporada, considerando que tras la fecha 26 aún están lejos incluso de meterse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, lo que implica una baja en los ingresos del club.

