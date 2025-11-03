Se retira un multicampeón con la UC: Valber Huerta rescinde contrato con los cruzados y deja el fútbol tras dura lesión

Luego de más de un año sin jugar: la UC anuncia la salida de Valber Huerta.

Valber Huerta deja el fútbol. De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el defensor tomó la decisión de retirarse tras una segunda etapa opaca en Universidad Católica, marcada por una lesión que lo mantuvo más de un año sin jugar.

Su último partido fue el 29 de junio de 2024, cuando ingresó a los 82 minutos en un encuentro de de la UC por la Copa Chile contra Santiago Wanderers. Desde entonces, no volvió a jugar oficialmente debido a una serie de complicaciones físicas.

Este lunes, la UC dio a conocer la rescisión del contrato del zaguero. “Cruzados y Valber Huerta han llegado a acuerdo para rescindir el contrato entre las partes. Junto con agradecer la disposición y el profesionalismo que Valber siempre ha manifestado con Universidad Católica, queremos enviarle deseos de éxito a quien fuera campeón con la UC en los torneos nacionales 2019-2020-2021 y las Supercopas 2019-2020-2021”, establecen en un comunicado.