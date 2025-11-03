OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

Se retira un multicampeón con la UC: Valber Huerta rescinde contrato con los cruzados y deja el fútbol tras dura lesión

El defensor practicamente no sumó minutos en su segunda etapa en la precordillera.

Por 
Lucas Mujica
 
Cristian Barrera
Luego de más de un año sin jugar: la UC anuncia la salida de Valber Huerta.

Valber Huerta deja el fútbol. De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el defensor tomó la decisión de retirarse tras una segunda etapa opaca en Universidad Católica, marcada por una lesión que lo mantuvo más de un año sin jugar.

Su último partido fue el 29 de junio de 2024, cuando ingresó a los 82 minutos en un encuentro de de la UC por la Copa Chile contra Santiago Wanderers. Desde entonces, no volvió a jugar oficialmente debido a una serie de complicaciones físicas.

Este lunes, la UC dio a conocer la rescisión del contrato del zaguero. “Cruzados y Valber Huerta han llegado a acuerdo para rescindir el contrato entre las partes. Junto con agradecer la disposición y el profesionalismo que Valber siempre ha manifestado con Universidad Católica, queremos enviarle deseos de éxito a quien fuera campeón con la UC en los torneos nacionales 2019-2020-2021 y las Supercopas 2019-2020-2021”, establecen en un comunicado.

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoLa UCUniversidad CatólicaValber Huerta

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Con The Wailers y Cultura profética: Surfestival revela su cartel de artistas para la celebración de sus 20 años

Gobierno responde a críticas de Kaiser contra SML: “Las mismas personas deben verificar tanta aberración que se dice”

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar inmigrantes ilegales detenidos en Chile a megacárcel de Bukele

El crítico Javier Edwards y el boom de comentar libros en la web: “Internet parece dominada por contenidos ruidosos”

Con 15 estrenos absolutos y un renovado foco en la música chilena, parte el 34º Festival de Música Contemporánea UC

Trump pone en duda ir a guerra con Venezuela, pero advierte que Maduro “tiene los días contados”

Lo más leído

1.
Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

2.
Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

3.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

4.
La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

5.
Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Servicios

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Fiji por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Fiji por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas
Chile

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Gobierno responde a críticas de Kaiser contra SML: “Las mismas personas deben verificar tanta aberración que se dice”

SMA formula cargos contra Prolesur por descarga de residuos líquidos en río Calle Calle
Negocios

SMA formula cargos contra Prolesur por descarga de residuos líquidos en río Calle Calle

Tasa de desocupación extranjera baja en el trimestre julio-septiembre

Gastar mejor: el mensaje del FMI para el mundo (y Chile)

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park
Tendencias

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo Venezuela busca ayuda de Rusia, China e Irán en medio de las crecientes tensiones con EEUU

Se retira un multicampeón con la UC: Valber Huerta deja el fútbol tras dura lesión y rescindir contrato con los cruzados
El Deportivo

Se retira un multicampeón con la UC: Valber Huerta deja el fútbol tras dura lesión y rescindir contrato con los cruzados

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Chile en el Mundial Sub 17

Brayan Cortés festeja en Uruguay: Peñarol vence a Defensor Sporting y se corona campeón del Clausura

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Con The Wailers y Cultura profética: Surfestival revela su cartel de artistas para la celebración de sus 20 años
Cultura y entretención

Con The Wailers y Cultura profética: Surfestival revela su cartel de artistas para la celebración de sus 20 años

El crítico Javier Edwards y el boom de comentar libros en la web: “Internet parece dominada por contenidos ruidosos”

Con 15 estrenos absolutos y un renovado foco en la música chilena, parte el 34º Festival de Música Contemporánea UC

Trump pone en duda ir a guerra con Venezuela, pero advierte que Maduro “tiene los días contados”
Mundo

Trump pone en duda ir a guerra con Venezuela, pero advierte que Maduro “tiene los días contados”

El presidente de Finlandia afirma que el mundo entró “en una nueva era nuclear”

El plan de Irán de cambiar su capital por la escasez de agua

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló
Paula

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo