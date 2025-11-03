OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

Así se reparte el tesoro pirata: quiénes son los dueños de Coquimbo Unido

El control de la sociedad anónima está representada por Jorge Contador, su presidente, y Patricio Araya. ambos históricos dirigentes coquimbanos. Hace dos años dejó la institución el representante Sergio Morales.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Coquimbo Unido está invicto en el Sánchez Rumoroso. (Foto: Photosport). ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Coquimbo Unido reescribió su propia historia. Con una campaña notable, el equipo de Esteban González terminó por concretar lo que, después de cada jornada, iba dejando claro: que estaba para inscribirse en los libros. De hecho, se transformó en una escuadra virtualmente invencible. En la cancha y en la fortaleza mental para sostener las expectativas de toda una ciudad.

Futbolísticamente, no hay dudas de que la estructura sostenida en Diego Sánchez, Juan Cornejo, Matías Palavecino y Cecilio Waterman demostró ser irrompible.

Así se reparte el tesoro pirata: quiénes son los dueños de Coquimbo Unido

Fuera de la cancha, hay otros soportes y una duda que en el puerto se apresuran en aclarar: la que tiene que ver con la participación agente Sergio Morales en el club. En el puerto dicen que hace dos años que no tiene vínculo alguno “Incluso ya no tiene tantos jugadores. Debemos tener buena relación con él, porque hay agentes que no nos dejan tener jugadores suyos“, explica un dirigente.

El último vestigio directamente asociado a Morales que queda en el club es su hijo Pablo. También es estrecha la relación con Pablo Ramírez. Ambos encabezan gerencias. En el norte enfatizan en que están ahí por su capacidad profesional y no porque hayan sido una imposición del intermediario de jugadores. ”Cuando asumimos, Coquimbo se estaba yendo a Segunda División. Llegamos a tres partidos del final del torneo. Pablo está porque tiene los méritos. Es un tremendo gerente general. Hace su pega. Lo mismo Pablo Ramírez”, insiste la misma fuente.

Jorge Contador es el presidente de Coquimbo Unido.

La última memoria institucional da cuenta de que en la mesa que preside Jorge Contador conviven tres bloques. “El control de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional, lo ejerce Coquimbanos por Siempre S.p.A. Coquimbanos por Siempre S.p.A. ejerce un control directo con un 35,22% de la propiedad, y un control indirecto con la propiedad de Corporación Club de Deportes Coquimbo Unido con un 28,55% y Comercial V y G S.A. con un 3,89%, con lo cual determina a 7 directores de 11 en total de la sociedad”, consigna la última memoria anual.

La primera está representada por el timonel Contador y por Patricio Araya Campaña y reúne a buena parte de los dirigentes históricos de la institución. La corporación designa otros tres: Rodrigo Helo, Cristian Miranda y Silvia Ramírez. Finalmente, Comercial VyG S.A. elige otros dos: Sebastián Guiadach y Carlos Munizaga.

Con los proveedores del City

El mismo documento da señales del desarrollo que tiene el club. “Tenemos superávit, estamos ordenados. Mientras yo sea presidente, lo que se genere en utilidad, va a inversión en el área formativa. Gestionamos proyectos, trabajamos con 800 niños. Será para ampliación del complejo, para construir más canchas. Los tiempos, con las actuales, ya no dan. Terminamos los comedores para los niños. Vamos creciendo y van creciendo las necesidades”, ha dicho Contador en varias oportunidades.

El mayor orgullo institucional explica, en buena parte, el potenciamiento que han tenido los jugadores: el gimnasio del complejo Las Rosas. “Las maquinarias con las que cuenta el recinto son de los mismos desarrolladores del equipamiento con que implementan sus gimnasios, por ejemplo, el Manchester City de Inglaterra, así como también otros clubes de connotación mundial. Tal es la relevancia de la maquinaria dentro del gimnasio que, por supuesto, se encargaron con las tonalidades que identifican al club, otorgándole a los fabricantes el manual de marca de la institución con su respectivo Pantone. Por consiguiente, además de ser amarillas y negras, tienen bordada la insignia de Coquimbo Unido, quedando de manifiesto aquel sentido de pertenencia que caracteriza al coquimbano”, resalta el documento.

Tiene una sección recta de recortán para piques y trabajos en velocidad, además de contar bajo las maquinarias con un piso deportivo profesional aglomerado de caucho para disminuir el daño por impacto en los usuarios de la infraestructura”, apunta, en referencia a otro de los adelantos importantes.

Las inversiones en el último tiempo han estado orientadas al fútbol formativo. 207,8 metros cuadrados de infraestructura y comodidades se añadirán a las comodidades para los nuevos talentos. Los que deben sostener el proyecto más allá de un título histórico.

Más sobre:Coquimbo UnidoJorge ContadorSergio MoralesPablo MoralesPablo RamírezFútbolFútbol Nacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los frenéticos últimos 12 días de los candidatos presidenciales

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Incendio en galpones de Zofri mantendría sólo “un punto de riesgo” y anuncian labores de limpieza

Qué se sabe del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde mexicano que fue baleado en una celebración del Día de Muertos

“Nuestro foco está en que Kast pase primero a segunda vuelta”: republicanos refuerzan “voto útil” en medio de inquietud por Kaiser

China rechaza las acusaciones de Trump sobre supuestas pruebas nucleares en secreto

Lo más leído

1.
Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

2.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

3.
Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

4.
Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

5.
Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Este país nórdico encontró mosquitos por primera vez en su historia pese al frío

Este país nórdico encontró mosquitos por primera vez en su historia pese al frío

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Servicios

Temblor hoy, lunes 3 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 3 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

Los frenéticos últimos 12 días de los candidatos presidenciales
Chile

Los frenéticos últimos 12 días de los candidatos presidenciales

Incendio en galpones de Zofri mantendría sólo “un punto de riesgo” y anuncian labores de limpieza

“Nuestro foco está en que Kast pase primero a segunda vuelta”: republicanos refuerzan “voto útil” en medio de inquietud por Kaiser

Holguras fiscales acotadas en un escenario de déficits persistentes
Negocios

Holguras fiscales acotadas en un escenario de déficits persistentes

Un negocio emblemático en contracción: hay 20% menos de panaderías que en el 2019

Scooters eléctricos: el retorno de Lime a América Latina y su apuesta por Chile

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?
Tendencias

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué se sabe del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde mexicano que fue baleado en una celebración del Día de Muertos

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Copa Davis y Billie Jean King Cup junior: las mejores figuras del tenis mundial juvenil aterrizan en Santiago
El Deportivo

Copa Davis y Billie Jean King Cup junior: las mejores figuras del tenis mundial juvenil aterrizan en Santiago

“Nunca pierdo”: la soberbia de Dibu Martínez tras su grosero error en la caída del Aston Villa ante Liverpool

Quién es Stefano Di Carlo, el directivo que se convirtió en el presidente de River Plate con apenas 36 años

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Multirricachón, el videoclip que reunió a Héctor Noguera y Chancho en Piedra: “El que tenía más energía era él”
Cultura y entretención

Multirricachón, el videoclip que reunió a Héctor Noguera y Chancho en Piedra: “El que tenía más energía era él”

Linkin Park remeció al Estadio Nacional con la atronadora voz de Emily Armstrong

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

China rechaza las acusaciones de Trump sobre supuestas pruebas nucleares en secreto
Mundo

China rechaza las acusaciones de Trump sobre supuestas pruebas nucleares en secreto

Bartolomé Abdala, senador La Libertad Avanza: “Observábamos que el ciudadano prefería que estuviéramos alineados a EE.UU. y no a Venezuela”

Israel confirma la identidad de los cuerpos de los tres rehenes entregados por Hamas este domingo

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”