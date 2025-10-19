SUSCRÍBETE
El Deportivo

Esteban González revela una de las claves para el éxito de Coquimbo Unido

El técnico pirata opta por la tranquilidad y se remite al análisis táctico del triunfo sobre los albos. Sus dirigidos se dieron espacio para la euforia. También destacó la relevancia de la pelota parada, una de sus mayores virtudes en el año.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Esteban González en la victoria de Coquimbo Unido sobre Colo Colo. Foto: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Coquimbo Unido no se relaja. El cuadro pirata sigue con el tranco ganador tras superar por la mínima a Colo Colo, en un repleto Sánchez Rumoroso. El triunfo agiganta la ilusión de coronar una temporada histórica con la primera estrella.

En ese sentido, el técnico Esteban González analizó el trabado partido que disputaron aurinegros y albos, que fue resuelto con el solitario tanto de Bruno Cabrera. “Fue un partido difícil, era el escenario que esperábamos: Colo Colo administrando bien el balón, Arturo Vidal muy cerca de los centrales, manteniendo el equilibrio delante de esos dos jugadores”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

También explicó el bien primer tiempo del Cacique, que se diluyó en el complemento. “Crecían los laterales, cuando Aquino progresaba Wiemberg descendía hacia el centro del campo. Más directo Cepeda, pero con perfil cambiado. Desde la administración del balón Colo Colo se siente cómodo y siempre posiciona a sus centrales muy adelantados, con mucho espacio sobre la espalda”, indicó el estratega pirata.

“En el primer tiempo, Villagra rompe más de la cuenta y progresa mucho en el campo. Lo primero era tapar el pase interior, cortar el circuito entre Vidal, Pizarro y Méndez. Que no progresaran con Aquino para la pasada de Wiemberg. Tuvieron una situación, pero después controlamos el partido”, añadió.

El Chino detalló la relevancia de un arma que ha sido importante durante toda la temporada: la pelota parada. “Colo Colo hace mucho daño con el pase interior. Y cada vez que interceptáramos, teníamos que jugar a la espalda de los centrales, que corrieran mucho a los costados. Tuvimos dos o tres situaciones, sobre todo con Seba Cabrera (...)“, indicó.

“La táctica fija es un arma importante. Partidos tan cerrados, tan trabajados tácticamente, se abren por esa vía. Es un arma muy importante. Colo Colo nos abre el marcador en el Monumental con un balón detenido desde el costado. Son partidos muy trabajados, se cierran mucho los espacios", cerró.

El desahogo del goleador

La tensión en el Francisco Sánchez Rumoroso se sentía. Colo Colo había logrado controlar a Coquimbo y el portero Diego Sánchez era una gran figura en los piratas, pero el gol de Cabrera lo solucionó todo y el líder de la Liga de Primera liberó tensiones para terminar dando un paso gigante hacia el título. Otro más, en rigor, considerando la amplia ventaja que tiene sobre sus perseguidores.

“Lo pasamos mal en el primer tiempo, pero este es un grupo guerrero y hay una calidad inmensa en muchos jugadores, los cuales hacen la diferencia. Por eso, estamos muy contentos con el triunfo. Es un paso importante para el objetivo”, aseguró Cabrera a TNT Sports, apenas terminó el compromiso. “Es importante hacernos fuertes en casa y ahora queremos disfrutar de este triunfo y pensar en el próximo rival, que será igual o más fuerte que hoy”.

El duelo, en rigor, tiene carácter de decisivo, pues el próximo obstáculo coquimbano en la ruta hacia la corona es O’Higgins, que ocupa el tercer puesto de la tabla, aunque a una distancia considerable: los celestes están ahora a 15 puntos de los nortinos.

Cabrera, por cierto, agradeció el respaldo de los fanáticos, que se devoraron las localidades disponibles para el duelo ante los albos, en el Francisco Sánchez Rumoroso. “Los hinchas están locos y siempre nos han acompañado. En las buenas y en las malas. Siempre son así. La gente tiene una ilusión total y nosotros también. Esto es una locura”, concluyó, respecto del ambiente triunfal que atraviesa a toda la comunidad del puerto.

Bruno Cabrera celebra el triunfo de Coquimbo ante Colo Colo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT
