El desahogo de Coquimbo tras vencer a Colo Colo y dar otro paso al título: “Lo pasamos mal, pero este es un grupo guerrero”

La tensión en el Francisco Sánchez Rumoroso se sentía. Colo Colo había logrado controlar a Coquimbo Unido y el portero Diego Sánchez era la gran figura de los Piratas. Pero el gol de Bruno Cabrera lo solucionó todo y el líder de la Liga de Primera se soltó para dar un paso gigante hacia el título.

“Lo pasamos mal en el primer tiempo, pero este es un grupo guerrero y hay una calidad inmensa en muchos jugadores, los cuales hacen la diferencia. Por eso, estamos muy contentos con el triunfo. Es un paso importante para el objetivo”, aseguró Cabrera en el micrófono de TNT Sports.

Luego agregó que “es importante hacernos fuertes en casa y ahora queremos disfrutar de este triunfo y pensar en el próximo rival, el cual será igual o más fuerte que hoy”. Y no son palabras de buena crianza, ya que el siguiente contrincante es su más cercano perseguidor, O’Higgins de Rancagua.

Claro que los celestes están ahora a 15 puntos de los nortinos y seguramente, los porteños querrán estar presentes el próximo sábado en El Teniente. “Los hinchas están locos y siempre nos han acompañado en las buenas y en las malas. Siempre son así. La gente tiene una ilusión total y nosotros también. Esto es una locura”, concluyo.

Mira el gol de Cabrera que le dio el triunfo a Coquimbo.