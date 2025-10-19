En vivo: Colo Colo visita al líder Coquimbo Unido en duelo clave para la Liga de Primera
El Cacique llega al puerto con la obligación de ganar para meterse en zona de copas y los Piratas quieren dar otro paso al título. Sigue aquí el relato del encuentro.
Minuto a Minuto
Coquimbo 0-0 Colo Colo
1′. Se lo pierde Coquimbo. Waterman entraba solo por el centro del área, pero Cabrera le lanza un pase desmedido.
Comenzó el partido. Coquimbo y Colo Colo ya juegan por la Liga de Primera en el Francisco Sánchez Rumoroso.
El 11 del Cacique.
La formación de Coquimbo Unido.
Colo Colo debe ganar si quiere meterse en la Sudamericana del próximo año. Hoy está a cuatro puntos del último posible clasificado, Cobresal, pero quedará a sólo uno si obtiene la victoria.
Coquimbo busca dar un nuevo paso al título. Si le gana al Cacique, quedará a 15 puntos de su más cercano perseguidor (O’Higgins) faltando seis fechas por jugar.
Así llegó Colo Colo al estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
Este mediodía llevamos a sus pantallas, el duelo entre Coquimbo Unido y Colo Colo por la Liga de Primera.
Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
