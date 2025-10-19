SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo por TV y streaming

Los Piratas reciben a los Albos este fin de semana por la Liga de Primera.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo por TV y streaming. Foto referencial de archivo Dragomir Yankovic

Este fin de semana continúan los cruces por la Fecha 24 de la Liga de Primera y llega el turno de Coquimbo Unido contra Colo Colo.

Los Piratas llegan a la jornada tras un 2-1 logrado ante Ñublense, mientras que los Albos vienen de celebrar un 4-0 contra Deportes Iquique en el torneo local.

Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Colo Colo

El partido de Coquimbo Unido contra Colo Colo por la Liga de Primera es este domingo, 19 de octubre, a las 12:30 horas.

En este compromiso, los clubes se miden en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo

El partido de Coquimbo Unido vs. Colo Colo se transmite por televisión en el canal TNT Sports Premium.

De forma online, la cobertura de la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max.

Más sobre:FútbolLiga de PrimeraCoquimbo UnidoColo ColoCoquimbo Unido vs Colo ColoColo Colo vsDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingDónde ver a Colo ColoA qué hora juega Colo ColoQuién transmite

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida

Cómo hacer que tu café diario sea realmente saludable

Israel lanza dos ataques aéreos en el sur de Gaza en medio de acuerdo de alto el fuego

Robo en el Louvre: ladrones sustraen joyas de Napoleón y la emperatriz Eugenia en solo siete minutos

Incautan más de 1.000 cajas que contenían cartones de cigarros de contrabando en Alto Hospicio

Hay tres detenidos: desbaratan clan familiar dedicado al tráfico de droga en Renca

Lo más leído

1.
Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

2.
Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

3.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

4.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

5.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester United por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 19 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 19 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester United por TV y streaming
Chile

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester United por TV y streaming

Incautan más de 1.000 cajas que contenían cartones de cigarros de contrabando en Alto Hospicio

A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo por TV y streaming

La metamorfosis de Silicon Valley
Negocios

La metamorfosis de Silicon Valley

Holger Paulmann y José Guzmán: “Hace más de 25 años que no teníamos el nivel de consenso que hoy hay respecto de la importancia del crecimiento”

Paula Benavides, del CFA: “Vemos un espacio fiscal reducido para que un próximo gobierno implemente sus prioridades programáticas”

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida
Tendencias

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida

Cómo hacer que tu café diario sea realmente saludable

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Zidane Yáñez encabeza la nómina final de la Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar
El Deportivo

Zidane Yáñez encabeza la nómina final de la Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar

Almuerzo en una viña y cara a cara con los presidentes de los clubes: la agenda de Infantino en su visita exprés a Chile

Un ejercicio de memoria: cómo Coquimbo Unido busca mantener el nivel tras un mes sin jugar

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Cultura y entretención

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Israel lanza dos ataques aéreos en el sur de Gaza en medio de acuerdo de alto el fuego
Mundo

Israel lanza dos ataques aéreos en el sur de Gaza en medio de acuerdo de alto el fuego

Robo en el Louvre: ladrones sustraen joyas de Napoleón y la emperatriz Eugenia en solo siete minutos

El cara a cara de los candidatos al histórico balotaje en Bolivia

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca