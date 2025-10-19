A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo por TV y streaming
Los Piratas reciben a los Albos este fin de semana por la Liga de Primera.
Este fin de semana continúan los cruces por la Fecha 24 de la Liga de Primera y llega el turno de Coquimbo Unido contra Colo Colo.
Los Piratas llegan a la jornada tras un 2-1 logrado ante Ñublense, mientras que los Albos vienen de celebrar un 4-0 contra Deportes Iquique en el torneo local.
Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Colo Colo
El partido de Coquimbo Unido contra Colo Colo por la Liga de Primera es este domingo, 19 de octubre, a las 12:30 horas.
En este compromiso, los clubes se miden en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
Dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo
El partido de Coquimbo Unido vs. Colo Colo se transmite por televisión en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, la cobertura de la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max.
