La reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas es ley: Cámara aprueba ampliamente los cambios en histórica votación

Después de 10 años, este miércoles se aprobó por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas. El proyecto contaba con suma urgencia para que fuese votado en su tercer trámite.

Pasadas las 10.30, se inició la última discusión, con la intervención de los parlamentarios y de la ministra del Deporte Natalia Duco. Luego de la presentación de la diputada Marisela Santibáñez y de la alocución del exárbitro Carlos Chandía, quien se estrena como parlamentario, fue el turno de la secretaria de Estado, siendo ovacionada por los presentes en su primera visita al Congreso bajo su nuevo cargo.

“Estoy aquí para solicitar su voto favorable para el proyecto de ley en este tercer trámite”, señaló la exlanzadora de bala, que agradeció al autor de la iniciativa, el senador Matías Walker, al mundo del fútbol y a su antecesor en el cargo Jaime Pizarro, quien también fue aplaudido por los legisladores.

Duco realizó un detallado resumen de los aspectos que modernizan la estructura deportiva y de las principales diferencias con el organigrama actual, destacando el fin de la multipropiedad, el fin de los conflictos de interés y las diversas incompatibilidades , además de los cambios en los estándares de fiscalización. Además, recalcó que este ordenamiento no solo tiene relación con el fútbol, sino que con todos los deportes.

Posteriormente, tomó la palabra el diputado Patricio Briones, una de las grandes leyendas del básquetbol chileno, quien criticó duramente al Instituto Nacional de Deportes, cuestionando su rol fiscalizador a las federaciones. Para ello, puso varios ejemplos del pasado, y le pidió a la ministra poner atención en esto. Pese a sus aprensiones, manifestó su apoyo.

La discusión tuvo un momento de tensión cuando la Ericka Ñanco solicitó aplicar el reglamento por la un pañuelo contrario al aborto que instaló su par Chiara Barchiesi en su pupitre, quien a su vez reclamó por la presencia de una bandera de pueblos originarios en el escritorio de su colega, la que sí está autorizada por la normativa. La petición de sacar la mencionada prenda fue acogida por la segunda vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, quien llamó al orden a la parlamentaria republicana. En esta discusión se perdieron cinco minutos.

Incertidumbre y desenlace

Una vez resuelto el impasse, se continuó con las exposiciones. Fue ahí cuando el diputado Diego Schalper pidió votar por separado cuatro indicaciones, en la línea con los reclamos de la ANFP, y así generar una comisión mixta. A este discurso se sumaron los diputados Jorge Guzmán y Pier Karlezi (este último, incluso, acusó “sindicalización”), argumentando que se debía evitar votar apresurados, lo que refutó Gonzalo Winter, quien recordó que el proyecto llevaba varios años en tramitación. Más tarde, fue la propia ministra Duco la que salió a aclarar las dudas punto por punto.

Dentro de las intervenciones finales estuvo la de José Antonio Kast Adriasola, hijo del Presidente de la República, quien defendió la moción. “Este es un muy proyecto para nuestros deportistas”, indicó.

El subsecretario Andrés Otero también entregó su visión, valorando el rol de los dirigentes deportivos y reiterando la petición de la ministra Duco. “Este proyecto representa una solución a los problemas que hoy tienen en estado crítico al fútbol chileno”, destacó.

Luego de casi dos horas y media de argumentaciones, y un intervalo para las solicitudes de acuerdo y resoluciones sobre otros temas —lo que también acaloró el debate—, se le brindó un homenaje a los jugadores de Santiago Wanderers, quienes lograron el histórico título de la Copa Libertadores Sub 20. Tras ello, se procedió a la votación, donde se aprobó en general el proyecto por 148 a favor y uno en contra y luego se rechazaron los cuatro puntos propuestos por Schalper.

Con la aprobación del proyecto, este será promulgado a la brevedad como Ley de la República. A partir de ahí, se estableció un plazo de 180 días para la elaboración del reglamento y de los estatutos tipo. Mientras que la Federación de Fútbol tendrá 18 meses para adecuar sus estatutos y transformarse en FDN.