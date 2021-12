La explicación del Palmeiras por el frustrado traspaso de Huerta: “No pasó los exámenes por una artrosis”

Todo fue muy rápido. Palmeiras confirmó la oferta por Valber Huerta, pero el viaje del chileno a Sao Paulo duró sólo tres días. El club brasileño desestimó la contratación del chileno, quien no pasó los exámenes médicos por problemas en una rodilla.

Así lo aclaró Osório Furlan Júnior, miembro del Consejo Deliberativo de O Verdao, quien confirmó que el jugador de Universidad Católica tiene una “artrosis”.

“El cuerpo médico del club nos comunicó que el chileno no había pasado los exámenes. Según los que no dijeron tiene una artrosis en una de las rodillas. En ese sentido, la contratación del chileno no se produjo porque nuestros médicos detectaron una posible futura lesión”, dijo el empresario.

Además, el dirigente analizó cuáles fueron los procedimientos para llegar a un diagnóstico tan lapidario, el mismo que impidió la llegada del zaguero después de que se acordó la compra del 80% de su pase en 2 millones de dólares.

“Palmeiras tiene la mejor tecnología de Latinoamérica y nuestros profesionales tienen las herramientas correctas para detectar futuros problemas físicos de los jugadores. Eso fue lo que diagnosticaron a Huerta y en base a esa información se tomó la decisión. Ya no hay opciones de reactivar la operación. Es definitivo”, aseveró Forlan.

Pese al fracaso de la transferencia, el inversionista que regresó a Jorge Valdivia al club paulista en 2010 confesó que “es una lástima, porque el equipo necesitaba un zaguero izquierdo y el jugador de Universidad Católica cumplía con las características. Es un futbolista que el club seguía hace mucho”.

La molestia de la UC

La negativa del campeón de las últimas dos versiones de la Libertadores no cayó bien en el campeón chileno. Así lo explicaron en un comunicado de prensa que publicaron en sus redes sociales el sábado. En la información aseguran que los exámenes de los doctores cruzados desmienten a los practicados por sus pares brasileños.

“En base a las imágenes de una de sus rodillas, resultado de la resonancia realizada en Brasil, Palmeiras decidió no realizar el traspaso”, explicó el club chileno.

Asimismo, la UC destacó la continuidad de juego que ha tenido el jugador durante este 2021. Una información que, según los cruzados, se contrapone al duro diagnóstico de la institución palmeirense.

“Cabe destacar que esas imágenes son la que siempre han aparecido en las resonancias de Valber, las cuales no le impidieron disputar el 90% de los partidos de las últimas tres temporadas, el 90% de los minutos en el último año y ser electo por medios deportivos como el mejor en su puesto. El club brasileño desistió de su contratación luego de la revisión médica”, aseguró el cuadro de San Carlos de Apoquindo.

El ex defensor de Huachipato llegó el viernes a Santiago el viernes pasado y se integrará el lunes de 3 de enero a la pretemporada del club de la franja, según consignó la misma institución.