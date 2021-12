Valentín Castellanos, el delantero desechado por la U que brilla en Estados Unidos

El New York City se convirtió en el nuevo campeón de la MLS 2021, luego de superar en lanzamientos penales al Portland Timbers de Felipe Mora, en una definición electrizante. Es el primer título local para la franquicia perteneciente al City Football Group (propietarios del Manchester City y otros elencos alrededor del mundo) y el gran nombre propio que tuvo la campaña fue Valentín Castellanos (23). El delantero argentino, el mismo que tuvo un paso casi inadvertido por Universidad de Chile, brilló con luz propia y hoy está en la órbita de clubes grandes de Europa.

Tati llegó al cuadro universitario en 2017. Jugaba en el Murial, club amateur de la Segunda División de la Liga de Mendoza. Su entrenador tenía contactos con Diego Rivarola y ahí surgió el nexo para recalar en el fútbol criollo. Sin embargo, su estadía en la U fue con escasa participación. Apenas disputó 15 minutos en un partido de la Copa Sudamericana ante Corinthians, el 6 de abril de 2017. Sin cabida en el CDA, se fue a Montevideo City Torque de Uruguay.

“Me sorprendió que me mandara a préstamo la U. Jugué la Sudamericana y después no jugué más. Me chocó un poco, pero las cosas se dan por algo y es una decisión del club que hay que respetar. Con Hoyos no hablé, solo con la dirigencia que me dijo que quería que sumara minutos”, manifestó a El Deportivo a fines de aquel año, luego de que tuviera una prueba en el Manchester City. En 2018 dio el salto a Estados Unidos, la que terminó siendo una decisión más que acertada. Los resultados lo avalan.

Si en la MLS 2018 hizo solo un gol en 10 partidos, para la temporada 2019 subió a 11 tantos en 31 encuentros. En 2020 bajó a siete anotaciones en un total de 25 cotejos. Pero en 2021 se destapó. Castellanos conquistó el Botín de Oro de la MLS como el máximo anotador de la fase regular, con 19 tantos. Se quedó con la condecoración mediante un criterio de desempate. Sus ocho asistencias le dieron el premio a él y no a Ola Kamara, del D.C. United, que hizo la misma cantidad de goles pero tuvo solo cinco asistencias.

Si se agregan los playoffs, alcanzó 22 goles. Además se convirtió en el jugador con más participación en tantos (agregando las asistencias), con 30.

“Nunca me imaginé todo lo que logré. Fue un año increíble en lo personal. Es un honor que se estén rumoreando equipos tan grandes, tanto en Inglaterra como en Italia, pero todavía no haya nada oficial”, dijo hace unos días en diálogo con TyC Sports. Sobre su futuro, fue claro: “Creo que ya cumplí un ciclo en la liga, quiero crecer en lo personal. Me fijo más en lo deportivo que en lo económico. Tuve ofertas multimillonarias de distintos lugares, pero no me interesan. Jugar en Europa sería cumplir un sueño”.