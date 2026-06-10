Luperfina Rojas es reelegida como rectora de la Universidad de La Serena hasta 2030

A pesar de haber cuatro competidores en carrera, Luperfina Rojas no necesitó de una segunda vuelta para resultar nuevamente electa como rectora de la Universidad de La Serena.

La autoridad universitaria se impuso con el 62,3% de las preferencias en la votación que se llevó a cabo este martes, donde también compitieron Cristian Noemi, decano de la Facultad de Humanidades; Vilbett Briones, académica del área de Ingeniería en Alimentos; y Eduardo Notte, académico del Departamento de Matemáticas y exvicerrector de Investigación y Postgrado.

“Recibo este resultado con profunda gratitud y sentido de responsabilidad. La confianza que mis colegas han depositado en este proyecto construido colectivamente, constituye un reconocimiento al trabajo desarrollado durante estos años, pero también significa la renovación de un compromiso cuyo eje central es continuar trabajando por fortalecer nuestra Universidad, proyectándola hacia el logro de los importantes desafíos que tenemos por delante”, señaló la vencedora.

Cabe recordar que con su primera elección de 2022 Rojas se transformó en la primera mujer en asumir la rectoría de la institución estatal.

La rectora también fue reelecta recientemente como integrante del directorio del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) y es presidenta alterna de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR).