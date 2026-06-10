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    Gremio de agricultores rechaza sanción de Estados Unidos: “No podemos aceptar cambios arancelarios injustificados”

    El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, planteó la necesidad de "reglas claras y estables" en relación al comercio internacional.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, mostró su rechazo a que Chile acepte una sanción arancelaria de Estados Unidos. El líder gremial planteó que el arancel pasaba a llevar las relaciones comerciales entre ambos países.

    En el marco de la XX versión de su seminario ¿Cómo viene la temporada?, Walker dijo que para que Chile pueda potenciar su rol exportador de alimentos, tiene que existir "reglas claras y estables".

    “No podemos aceptar cambios arancelarios injustificados. Estos alteran las condiciones bajo las cuales históricamente hemos construido una relación diplomática y comercial con Estados Unidos“, comentó la autoridad gremial.

    El mensaje se da en el contexto de que la cartera de comercio de Estados Unidos, dependiente del presidente Donald Trump, acusó a Chile y a otras 59 economías de no tomar las medidas correspondientes contra la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.

    Ante esto, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU (USTR, por sus siglas en inglés) propuso un arancel del 12,5%, que excluye productos como el cobre, pero no a los alimentos. La medida abrió un proceso de consultas públicas para julio y el gobierno optó por el trabajo con Estados Unidos para evitar el arancel, que al final depende del mismo Trump.

    “Esperamos que exista espacio para la reflexión, el diálogo y el análisis para evitar decisiones dañinas. No es aceptable afectar innecesariamente a productores, consumidores y cadenas de abastecimiento en todo el mundo“, comentó en ese contexto.

    En esa línea, el dirigente gremial llamó a “fortalecer, modernizar y exigir el cumplimiento de nuestros actuales tratados de libre comercio”, pero también a ampliar los mercados.

    Respecto a los mercados a mirar, Walker apuntó a India, Medio Oriente, el norte de África, el interior de China y el sudeste asiático.

    “Debemos mirar mercados de miles de millones de personas. La oportunidad está ahí”, resaltó.

    En su discurso, Walker también destacó el positivo momento que atraviesan los frutos secos, la carne y la leche, pero también se refirió a otros rubros que están complicados, donde puso como ejemplo a los remolacheros.

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