Presidente del PPD: “El ambiente político en el Congreso está bastante tensionado y estoy preocupado”

“Preocupado” dice sentirse el presidente del PPD, diputado Raúl Soto, por el ámbiente político que existe hoy en el Congreso. De la situación culpa directamente al gobierno de José Antonio Kast y sus decisiones.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el parlamentario abordó situaciones como los embargos por el CAE, la votación del secreto bancario, la acusación constitucional contra el exministro Grau, entre otras.

“ Estamos en un punto, yo diría, complejo para la política nacional, el ambiente político en el Congreso está bastante tensionado y yo personalmente estoy preocupado ”, sostuvo el parlamentario.

En esa línea, sostuvo que “las decisiones, sobre todo en materia económica que el gobierno está tomando, y también las decisiones políticas que el oficialismo está tomando, esta acusación constitucional (contra el exministro Nicolás Grau) que de alguna u otra manera lleva primera vez la política fiscal al barro de la contingencia ideológica, al barro de la política confrontacional , que es justamente lo que no queremos”.

Soto sostuvo que con la AC y las críticas del gobierno al manejo de Hacienda se está quebrando una tradición. “ Cuando se acusa a un exministro de Hacienda se daña al país, se daña la institucionalidad fiscal ”, recalcó.

Asimismo, recalcó que “el gobierno de José Antonio Kast y especialmente el ministro de Hacienda, (Jorge) Quiroz, han tomado decisiones de política económica que son no solamente cuestionables en lo técnico sino que políticamente contrarias al sentido común y contrarias a los intereses de la mayoría de los chilenos, y beneficiosas para unos pocos”.

Embargos por el CAE

También Soto fue consultado por los dichos del expresidente Gabriel Boric, quien en su cuenta X cuestionó que a los deudores del CAE les vacíen sus cuentas corrientes intempestivamente generando graves situaciones de crisis en las economías familiares, y el parlamentario dijo que el exjefe de Estado “tiene razón”.

“Hay una contradicción en que exista una actitud tan insistente, e incluso un poco injusta, respecto de estos embargos en las cuentas corrientes de personas que, si bien son deudores, de alguna u otra manera podría buscar una alternativa menos invasiva, menos violenta, para realizar esos cobros por parte del fisco, mientras, por el otro lado,hay grandes contribuyentes a los cuales la Tesorería General de la República no les cobra y finalmente la justicia declara esas deudas prescritas”, señaló el diputado.

Al ser consultado sobre si no encontraba un contrasentido que Boric cuestionara lo cobros del CAE cuando él hizo una promesa que no cumplió en esta materia, Soto sostuvo que: "No,porque quienes se negaron al cambio del sistema de financiamiento, y por lo tanto, el cambio del CAE al FES, que era la propuesta del gobierno de Gabriel Boric, fue de la derecha (...) por lo tanto si el actual oficialismo, si quienes están en el gobierno no hubiesen frenado el cambio del CAE al FES, en su momento hoy día tendríamos otro sistema probablemente con alternativas que hubiesen hecho que lo que estamos viendo hoy día, embargos a las cuentas corrientes tan invasivas, no estuviesen ocurriendo".

Si bien sostuvo que está de acuerdo con que se tenga que pagar el CAE -él mismo lo hizo- sostuvo que faltó un método adecuado, “una medida menos invasiva” ya que los embargos se transformaron en una “situación de abuso e intromisión en la vida privada” que generó que personas quedaran “absolutamente desfinanciadas”.

Secreto bancario

Asimismo, el diputado PPD fue absolutamente crítico de la votación sobre el levantamiento secreto bancario en el Senado - donde hubo un empate a 24 votos- y criticó en duros términos al gobierno y la oposición. “No se entiende a qué le tiene miedo, qué protegen” .

“Parece que es mucho más fácil y más permisible, por parte del gobierno de la derecha, meter mano a las cuentas corrientes privadas de deudores educacionales que meter mano a las cuentas corrientes bancarias del crimen organizado”, añadió Soto.

En esa línea, sostuvo que Kast “está apareciendo ante los ojos del país como un Presidente que permite el avance del crimen organizado sin actuar de manera más decidida que fue lo que comprometió su campaña”.

Asimismo, Soto explicó que la ausencia de la senadora del partido que encabeza, Ximena Órdenes - quien no llegó a la Sala del Senado por problemas de vuelo- no hubiese influido en la votación final, ya que estaba pareada con la senadora Camila Flores (RN).