SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidente del PPD: “El ambiente político en el Congreso está bastante tensionado y estoy preocupado”

    En conversación con Desde de la Redacción de La Tercera, el diputado Raúl Soto sostuvo que, por ejemplo, con la acusación constitucional a un exministro de Hacienda, como Nicolás Grau, "se daña al país, se daña la institucionalidad fiscal”.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Preocupado” dice sentirse el presidente del PPD, diputado Raúl Soto, por el ámbiente político que existe hoy en el Congreso. De la situación culpa directamente al gobierno de José Antonio Kast y sus decisiones.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el parlamentario abordó situaciones como los embargos por el CAE, la votación del secreto bancario, la acusación constitucional contra el exministro Grau, entre otras.

    Estamos en un punto, yo diría, complejo para la política nacional, el ambiente político en el Congreso está bastante tensionado y yo personalmente estoy preocupado”, sostuvo el parlamentario.

    En esa línea, sostuvo que “las decisiones, sobre todo en materia económica que el gobierno está tomando, y también las decisiones políticas que el oficialismo está tomando, esta acusación constitucional (contra el exministro Nicolás Grau) que de alguna u otra manera lleva primera vez la política fiscal al barro de la contingencia ideológica, al barro de la política confrontacional, que es justamente lo que no queremos”.

    Soto sostuvo que con la AC y las críticas del gobierno al manejo de Hacienda se está quebrando una tradición. “Cuando se acusa a un exministro de Hacienda se daña al país, se daña la institucionalidad fiscal”, recalcó.

    Asimismo, recalcó que “el gobierno de José Antonio Kast y especialmente el ministro de Hacienda, (Jorge) Quiroz, han tomado decisiones de política económica que son no solamente cuestionables en lo técnico sino que políticamente contrarias al sentido común y contrarias a los intereses de la mayoría de los chilenos, y beneficiosas para unos pocos”.

    Embargos por el CAE

    También Soto fue consultado por los dichos del expresidente Gabriel Boric, quien en su cuenta X cuestionó que a los deudores del CAE les vacíen sus cuentas corrientes intempestivamente generando graves situaciones de crisis en las economías familiares, y el parlamentario dijo que el exjefe de Estado “tiene razón”.

    “Hay una contradicción en que exista una actitud tan insistente, e incluso un poco injusta, respecto de estos embargos en las cuentas corrientes de personas que, si bien son deudores, de alguna u otra manera podría buscar una alternativa menos invasiva, menos violenta, para realizar esos cobros por parte del fisco, mientras, por el otro lado,hay grandes contribuyentes a los cuales la Tesorería General de la República no les cobra y finalmente la justicia declara esas deudas prescritas”, señaló el diputado.

    Al ser consultado sobre si no encontraba un contrasentido que Boric cuestionara lo cobros del CAE cuando él hizo una promesa que no cumplió en esta materia, Soto sostuvo que: "No,porque quienes se negaron al cambio del sistema de financiamiento, y por lo tanto, el cambio del CAE al FES, que era la propuesta del gobierno de Gabriel Boric, fue de la derecha (...) por lo tanto si el actual oficialismo, si quienes están en el gobierno no hubiesen frenado el cambio del CAE al FES, en su momento hoy día tendríamos otro sistema probablemente con alternativas que hubiesen hecho que lo que estamos viendo hoy día, embargos a las cuentas corrientes tan invasivas, no estuviesen ocurriendo".

    Si bien sostuvo que está de acuerdo con que se tenga que pagar el CAE -él mismo lo hizo- sostuvo que faltó un método adecuado, “una medida menos invasiva” ya que los embargos se transformaron en una “situación de abuso e intromisión en la vida privada” que generó que personas quedaran “absolutamente desfinanciadas”.

    Secreto bancario

    Asimismo, el diputado PPD fue absolutamente crítico de la votación sobre el levantamiento secreto bancario en el Senado - donde hubo un empate a 24 votos- y criticó en duros términos al gobierno y la oposición. “No se entiende a qué le tiene miedo, qué protegen”.

    “Parece que es mucho más fácil y más permisible, por parte del gobierno de la derecha, meter mano a las cuentas corrientes privadas de deudores educacionales que meter mano a las cuentas corrientes bancarias del crimen organizado”, añadió Soto.

    En esa línea, sostuvo que Kast “está apareciendo ante los ojos del país como un Presidente que permite el avance del crimen organizado sin actuar de manera más decidida que fue lo que comprometió su campaña”.

    Asimismo, Soto explicó que la ausencia de la senadora del partido que encabeza, Ximena Órdenes - quien no llegó a la Sala del Senado por problemas de vuelo- no hubiese influido en la votación final, ya que estaba pareada con la senadora Camila Flores (RN).

    Más sobre:Desde la RedacciónRaúl Soto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    Keiko Fujimori se impone entre los peruanos residentes en Chile y supera por más de 7.800 votos a Roberto Sánchez

    Alvarado reprocha crítica de Boric por cobros del CAE y acusa que promesa de condonación incentivó a deudores a no pagar

    Kast critica proyecto del PC que busca derogar artículos de Ley Nain-Retamal: “Nos opondremos”

    Luperfina Rojas es reelegida como rectora de la Universidad de La Serena hasta 2030

    “Una actividad para el espíritu”: por primera vez PDI conmemora su 93° aniversario con una misa en la Catedral de Santiago

    Lo más leído

    1.
    La nueva vida de Gabriel Boric en San Miguel

    La nueva vida de Gabriel Boric en San Miguel

    2.
    Con mayoría de oposición queda conformada comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Grau

    Con mayoría de oposición queda conformada comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Grau

    3.
    Senadora Balladares (RN) y AC contra Grau: “Provoca tensiones internamente y provoca tensiones con la oposición”

    Senadora Balladares (RN) y AC contra Grau: “Provoca tensiones internamente y provoca tensiones con la oposición”

    4.
    Cámara aprueba proyecto de ley que aplica medidas de control de identidad en fronteras e instalaciones estratégicas

    Cámara aprueba proyecto de ley que aplica medidas de control de identidad en fronteras e instalaciones estratégicas

    5.
    El duro emplazamiento de Miguel Becker a representante de la ONU en comisión del Senado por crisis migratoria

    El duro emplazamiento de Miguel Becker a representante de la ONU en comisión del Senado por crisis migratoria

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Portugal vs. Nigeria en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Portugal vs. Nigeria en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 10 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 10 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Alvarado reprocha crítica de Boric por cobros del CAE y acusa que promesa de condonación incentivó a deudores a no pagar
    Chile

    Alvarado reprocha crítica de Boric por cobros del CAE y acusa que promesa de condonación incentivó a deudores a no pagar

    Kast critica proyecto del PC que busca derogar artículos de Ley Nain-Retamal: “Nos opondremos”

    Luperfina Rojas es reelegida como rectora de la Universidad de La Serena hasta 2030

    Gremio de agricultores rechaza sanción de Estados Unidos: “No podemos aceptar cambios arancelarios injustificados”
    Negocios

    Gremio de agricultores rechaza sanción de Estados Unidos: “No podemos aceptar cambios arancelarios injustificados”

    Inflación en EEUU llega al 4,2% en doce meses en línea con las expectativas del mercado

    Ministro Quiroz dice que megarreforma también es una batalla cultural: “Es parte de una serie de iniciativas de cambio”

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna
    Tendencias

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Cómo reducir tu consumo de sal, sin sacrificar el sabor de tus comidas

    Árbitro que fue expulsado de Estados Unidos en la previa del Mundial es recibido como héroe en Somalia
    El Deportivo

    Árbitro que fue expulsado de Estados Unidos en la previa del Mundial es recibido como héroe en Somalia

    La dura acusación del árbitro africano deportado por Estados Unidos de cara al Mundial: “Tienen un problema con mi país”

    Benfica informa el millonario monto que Real Madrid pagará por el regreso de José Mourinho

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Julian Barnes recibe el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026
    Cultura y entretención

    Julian Barnes recibe el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

    Tata Barahona celebra los 15 años del disco Fotografías con una nueva versión y gira nacional

    La banda sonora del crack: once canciones dedicadas a astros que jugaron un Mundial

    Keiko Fujimori se impone entre los peruanos residentes en Chile y supera por más de 7.800 votos a Roberto Sánchez
    Mundo

    Keiko Fujimori se impone entre los peruanos residentes en Chile y supera por más de 7.800 votos a Roberto Sánchez

    “No hay plata”: Argentina habilita a soldados a trabajar como Uber, repartidores o en seguridad privada para compensar bajos sueldos

    Trump: Irán deberá “pagar el precio” por “tardar demasiado en negociar”

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor
    Paula

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy