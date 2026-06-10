Tata Barahona celebra los 15 años del disco Fotografías con una nueva versión y gira nacional

Tata Barahona, reconocido cantautor chileno, recientemente nominado a Mejor Cantautor en los Premios Pulsar 2026, conmemora el aniversario de una de las obras más importantes de su trayectoria.

Publicado en 2011, Fotografías fue su primer álbum registrado profesionalmente en estudio y marcó un punto de inflexión en su carrera artística. Hoy celebra sus 15 años con una gira nacional y una nueva grabación completa del disco junto a su banda LSD.

Publicado originalmente en 2011, Fotografías corresponde al cuarto álbum de Tata Barahona y al primero registrado de manera profesional en estudio. El trabajo consolidó una nueva etapa artística para el cantautor y dio vida a canciones que con el tiempo se transformaron en parte fundamental de su repertorio, entre ellas La Mejicana, Te vas de mí y No le entregues el poder.

“Fotografías cumple 15 años, un hito que decidimos celebrar a lo grande regrabando todas sus canciones. Esta vez aparecen vestidas con nuevos arreglos y colaboraciones que han enriquecido profundamente su identidad, permitiéndonos volver a recorrer estos paisajes de antaño desde una mirada actual. Ha sido muy emocionante reencontrarme con este material y reconstruir su puesta en escena. Después de tantos años tocando junto a mis músicos de Los Sudaca Dominero, este era el único disco que aún no habíamos grabado juntos. Por eso este proyecto es un regalo para nosotros y también para quienes han acompañado estas canciones durante todo este tiempo. Esperamos que vuelvan a emocionarse y a reencontrarse con ellas. Será una hermosa celebración”, comenta Tata Barahona.

Además, el álbum constituye la primera entrega de la denominada “Trilogía de los Sillones”, completada posteriormente por los discos Imágenes y Retratos.

A quince años de su lanzamiento, Tata Barahona presenta una nueva versión de Fotografías, regrabada íntegramente junto a su banda LSD. Más que una reedición, se trata de una nueva producción realizada desde cero, que incorpora nuevos arreglos, colaboraciones especiales y una renovada mirada artística sobre las composiciones originales.

El proyecto busca revisitar el espíritu del álbum desde la experiencia musical acumulada durante estos años, manteniendo intacta la esencia de las canciones que dieron forma a esta obra fundamental de su catálogo. El álbum será publicado durante julio.

Las entradas para los conciertos ya se encuentran disponibles.