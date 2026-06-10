SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Tata Barahona celebra los 15 años del disco Fotografías con una nueva versión y gira nacional

    El reputado músico chileno celebra uno de sus discos más emblemáticos con una regrabación en que lo reinterpreta con nuevos arreglos e invitados. Las primeras fechas confirmadas de la gira son Valparaíso y Concepción, mientras que el concierto principal de celebración se realirazá el 12 de julio en Sala CEINA, en Santiago.

    Por 
    Equipo de Culto
    Pollion7

    Tata Barahona, reconocido cantautor chileno, recientemente nominado a Mejor Cantautor en los Premios Pulsar 2026, conmemora el aniversario de una de las obras más importantes de su trayectoria.

    Publicado en 2011, Fotografías fue su primer álbum registrado profesionalmente en estudio y marcó un punto de inflexión en su carrera artística. Hoy celebra sus 15 años con una gira nacional y una nueva grabación completa del disco junto a su banda LSD.

    Publicado originalmente en 2011, Fotografías corresponde al cuarto álbum de Tata Barahona y al primero registrado de manera profesional en estudio. El trabajo consolidó una nueva etapa artística para el cantautor y dio vida a canciones que con el tiempo se transformaron en parte fundamental de su repertorio, entre ellas La Mejicana, Te vas de mí y No le entregues el poder.

    Fotografías cumple 15 años, un hito que decidimos celebrar a lo grande regrabando todas sus canciones. Esta vez aparecen vestidas con nuevos arreglos y colaboraciones que han enriquecido profundamente su identidad, permitiéndonos volver a recorrer estos paisajes de antaño desde una mirada actual. Ha sido muy emocionante reencontrarme con este material y reconstruir su puesta en escena. Después de tantos años tocando junto a mis músicos de Los Sudaca Dominero, este era el único disco que aún no habíamos grabado juntos. Por eso este proyecto es un regalo para nosotros y también para quienes han acompañado estas canciones durante todo este tiempo. Esperamos que vuelvan a emocionarse y a reencontrarse con ellas. Será una hermosa celebración”, comenta Tata Barahona.

    Además, el álbum constituye la primera entrega de la denominada “Trilogía de los Sillones”, completada posteriormente por los discos Imágenes y Retratos.

    A quince años de su lanzamiento, Tata Barahona presenta una nueva versión de Fotografías, regrabada íntegramente junto a su banda LSD. Más que una reedición, se trata de una nueva producción realizada desde cero, que incorpora nuevos arreglos, colaboraciones especiales y una renovada mirada artística sobre las composiciones originales.

    El proyecto busca revisitar el espíritu del álbum desde la experiencia musical acumulada durante estos años, manteniendo intacta la esencia de las canciones que dieron forma a esta obra fundamental de su catálogo. El álbum será publicado durante julio.

    Las entradas para los conciertos ya se encuentran disponibles.

    Más sobre:Tata BarahonaFotografíasMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    Elecciones en Perú: Keiko Fujimori se impone entre los residentes en Chile y supera por más de 7.800 votos a Roberto Sánchez

    Alvarado reprocha crítica de Boric por cobros del CAE y acusa que promesa de condonación incentivó a deudores a no pagar

    Kast critica proyecto del PC que busca derogar artículos de Ley Nain-Retamal: “Nos opondremos”

    Luperfina Rojas es reelegida como rectora de la Universidad de La Serena hasta 2030

    “Una actividad para el espíritu”: por primera vez PDI conmemora su 93° aniversario con una misa en la Catedral de Santiago

    Lo más leído

    1.
    Javiera Flores: de cantar en las calles de Santiago a presentarse con Ricardo Arjona en el Movistar Arena

    Javiera Flores: de cantar en las calles de Santiago a presentarse con Ricardo Arjona en el Movistar Arena

    2.
    El frustrado intento por traer al Indio Solari a Chile y por qué Los Redondos nunca triunfaron en el país

    El frustrado intento por traer al Indio Solari a Chile y por qué Los Redondos nunca triunfaron en el país

    3.
    La banda sonora del crack: once canciones dedicadas a astros que jugaron un Mundial

    La banda sonora del crack: once canciones dedicadas a astros que jugaron un Mundial

    4.
    La paz que nunca llegó: cuando Estados Unidos intervino para detener la Guerra del Pacífico

    La paz que nunca llegó: cuando Estados Unidos intervino para detener la Guerra del Pacífico

    5.
    Coca Rudolphy y Camilo Zicavo protagonizan el nuevo montaje teatral de Rodrigo Muñoz

    Coca Rudolphy y Camilo Zicavo protagonizan el nuevo montaje teatral de Rodrigo Muñoz

    6.
    Julian Barnes recibe el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

    Julian Barnes recibe el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Portugal vs. Nigeria en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Portugal vs. Nigeria en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 10 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 10 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    Alvarado reprocha crítica de Boric por cobros del CAE y acusa que promesa de condonación incentivó a deudores a no pagar

    Kast critica proyecto del PC que busca derogar artículos de Ley Nain-Retamal: “Nos opondremos”

    Gremio de agricultores rechaza sanción de Estados Unidos: “No podemos aceptar cambios arancelarios injustificados”
    Negocios

    Gremio de agricultores rechaza sanción de Estados Unidos: “No podemos aceptar cambios arancelarios injustificados”

    Inflación en EEUU llega al 4,2% en doce meses en línea con las expectativas del mercado

    Ministro Quiroz dice que megarreforma también es una batalla cultural: “Es parte de una serie de iniciativas de cambio”

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna
    Tendencias

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Cómo reducir tu consumo de sal, sin sacrificar el sabor de tus comidas

    Árbitro que fue expulsado de Estados Unidos en la previa del Mundial es recibido como héroe en Somalia
    El Deportivo

    Árbitro que fue expulsado de Estados Unidos en la previa del Mundial es recibido como héroe en Somalia

    La dura acusación del árbitro africano deportado por Estados Unidos de cara al Mundial: “Tienen un problema con mi país”

    Benfica informa el millonario monto que Real Madrid pagará por el regreso de José Mourinho

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Julian Barnes recibe el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026
    Cultura y entretención

    Julian Barnes recibe el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

    Tata Barahona celebra los 15 años del disco Fotografías con una nueva versión y gira nacional

    La banda sonora del crack: once canciones dedicadas a astros que jugaron un Mundial

    Elecciones en Perú: Keiko Fujimori se impone entre los residentes en Chile y supera por más de 7.800 votos a Roberto Sánchez
    Mundo

    Elecciones en Perú: Keiko Fujimori se impone entre los residentes en Chile y supera por más de 7.800 votos a Roberto Sánchez

    “No hay plata”: Argentina habilita a soldados a trabajar como Uber, repartidores o en seguridad privada para compensar bajos sueldos

    Trump: Irán deberá “pagar el precio” por “tardar demasiado en negociar”

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor
    Paula

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy