Fernando González: “Volver a una cancha me ha hecho muy feliz”

Fernando González retornó a las canchas. El que fuera triple medallista olímpico volvió a correr y utilizar una raqueta en la arcilla del Estadio Palestino, en Las Condes. Si González había evocado viejos tiempos ante Franco Squillari, el Bombardero de La Reina cerró su participación en el Masters del Circuito Dove Men+Care con dos triunfos

Bajo el aplauso del público, quien fuera uno de los tenistas más destacados de Chile sintió la idolatría y el cariño de la gente. Algo a lo que González quiso hacer referencia.

“Estoy feliz de estar en una cancha en Chile, con la gente. El segundo día me sentí bien, pegándole mejor. Falta estar más liviano, pero eso es un proceso un poco más largo. Pero el hecho de volver a una cancha y golpear bien es buenísimo y me ha hecho muy feliz”, dijo.

A eso, el exdeportista añadió que lo que más le costaba era el tema de la movilidad. “¿Lo que más cuesta? La movilidad. Le sigo pegando bien a la pelota, pero cuesta moverse. Los asados tienen la culpa (risas). Es increíble volver a jugar y me quedo con los grandes momentos que he vivido durante esta semana”, agregó.

Sobre el especial cariño de la gente, el Bombardero de La Reina comentó que es emocionante recibir el apoyo de la gente a pesar de todo los años que han pasado.

“La verdad es que cada vez me emociono más. Cada vez pasa más el tiempo, uno se pone más viejo y más sensible. Volver acá, la gente te valora, algunos me dijeron que tuvieron ataques de nostalgia de cuando seguían mi carrera. Estoy muy contento y agradecido por todo el apoyo que me dieron estos días y durante toda mi carrera”, sostuvo.

El próximo mes se cumplirán 15 años desde que González disputó la final del Abierto de Australia. Algo que no se le olvida al Bombardero. “En ese momento jugué el mejor tenis de mi vida. Me encontré también con el mejor Roger Federer. Tuve mis opciones, quería algo más, pero no puedo estar insatisfecho con lo que hice”, reflexionó.

Finalmente, sobre el circuito, opinó que es positivo que se realicen este tipo de certámenes. “Es un gran aporte al tenis sudamericano con muchos torneos cercanos a la casa de cada tenista. Ahora podrán jugar entre un 30 y 50% de los torneos cerca de casa, que sirve mucho tanto en lo económico como en lo emocional. Hay muchos jugadores que se están metiendo y los números están a la vista”.

Premios a los juveniles destacados

Pero también hubo espacio para las premiaciones. El circuito también entregó un aporte a dos tenistas juniors destacados del país, Benjamín Torrealba y Martina Pavissich.

En una actividad de carácter lúdico con Horacio de la Peña, que consistía en apuntarle a objetivos en la cancha, se entregó un cheque de dos mil dólares cada uno, una wild card para las clasificaciones de una de las etapas de los torneos del mismo torneo, y 20 mil millas de la empresa Latam que se pueden canjear por pasajes aéreos.

“La idea es apoyar a los chicos en el inicio de sus carreras profesionales. No solo con los torneos acá en la región, si no que también dándoles un apoyo en el comienzo”, explicó De la Peña una vez finalizada la actividad.