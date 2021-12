Felipe Mora fue héroe y villano: Portland Timbers cae en la final de la MLS

De héroe a villano en el mismo partido. Felipe Mora fue protagonista de la final de la MLS 2021, en la cual Portland Timbers perdió en los penales. En el estadio Providence Park de Portland, Oregon, New York City se impuso en la definición desde los 12 pasos por 4-2, tras un emocionante 1-1 durante 120′.

Se trató del enfrentamiento de los dos ganadores de conferencia. En el caso de los Timbers, se quedaron con la Conferencia Oeste al superar a Real Salt Lake. Uno de los atractivos de la jornada era ver frente a frente a los goleadores sudamericanos de cada equipo. Si por un lado estaba el chileno Mora, en el City se erigía el argentino Valentín Castellanos, de pasado en Universidad de Chile (desechado por el club laico), quien ha tenido una brillante temporada 2021.

Debido a que Timbers accedió a la disputa de la MLS Cup, el futbolista nacional se perdió los duelos de la selección chilena en Norteamérica, pese a ser nominado por Martín Lasarte. La misma situación ocurrió con Jean Meneses y Víctor Dávila en la liga mexicana (este domingo es la vuelta de la final entre León y Atlas).

El exjugador de Audax Italiano tuvo un primer tiempo ingrato, porque no le quedó ningún balón con espacio. Fue el centrodelantero titular, apoyado por el enganche argentino Sebastián Blanco, no obstante chocó una y otra vez con los centrales rivales. New York City fue mejor durante los 45 minutos iniciales y aquello fue refrendado con la apertura de la cuenta. En los 41′, Castellanos convierte con un cabezazo que no tuvo la mejor respuesta de parte del arquero Steve Clark.

La celebración del gol estuvo empañada por la agresión que sufrió Jesús Medina, porque una lata lanzada desde la tribuna local le impactó el rostro, lo que retrasó la reanudación del partido.

En el segundo tiempo, Portland mejoró ante la necesidad de encontrar el empate. Felipe Mora tuvo más opciones de cara a la portería rival. En los 69′, realizó una pirueta en el área sin éxito. Y luego, a nueve minutos del final, no alcanzó a conectar el balón tras un lanzamiento libre. El partido estaba en los descuentos y la más clara que tuvo el delantero nacional la mandó a cobrar. Minuto 94 y Mora convierte el empate, convirtiéndose en el héroe del equipo, dándole una vida más para pelear por el título. Empate 1-1 y al alargue.

En la prórroga no sucedieron muchas emociones. Más bien, la cautela le ganó al riesgo. Se cuidaron para los penales y la definición se estiró hacia la tanda.

Si Mora se transformó en el héroe al llevar la serie al alargue, pasó a ser villano durante la definición. Fue el primer ejecutante de su equipo y falló. El meta Johnson atajó el remate. En definitiva, la franquicia perteneciente al City Football Group (del riñón del Manchester City) se impuso desde el punto penal y ganó por primera vez la Major League Soccer. El consuelo para el chileno fue acabar como el artillero de Portland en la campaña, con 13 anotaciones.