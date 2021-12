El portero ecuatoriano Hernán Galíndez asoma como el primer refuerzo de la U

Se están armando. De a poco, pero avanzan. Es que nadie en la Universidad de Chile quiere vivir las penurias de los últimos años y menos salvarse del descenso en los últimos minutos, tal como pasó al término de esta temporada ante La Calera.

Por lo mismo, el gerente técnico -Luis Roggiero- realizó una poda al plantel 2021 y luego anunció la contratación por un año del técnico Santiago Escobar. Sin embargo, todo indica que el hermano del fallecido mundialista Andrés Escobar, no llegará solo al Centro Deportivo Azul.

Así, la U ya tendría abrochado a su primer refuerzo y se trata del portero de la Universidad Católica de Quito, Hernán Galíndez. El nacido en Argentina, pero nacionalizado ecuatoriano, estaría sólo a detalles de firmar un contrato por dos temporadas, pues habría sido pedido expresamente por Escobar, para reemplazar al no renovado Fernando de Paul.

Claro que la recomendación de su ex adiestrador, (Escobar lo dirigió en la UC de ese país) no es la única que lo trae a este lado de la cordillera. El formado en Rosario Central ya estuvo en la mira de Roggiero, cuando este era el gerente técnico de Independiente del Valle, pero no pudo sacarlo de la institución estudiantil, club al que llegó en 2013 y que en el último año lo tuvo en 27 encuentros, sumando 2.430 minutos.

Además, el guardameta es seleccionado ecuatoriano y estuvo en la banca del Tri, cuando le ganaron a Chile en aquel desafortunado encuentro en San Carlos de Aporquindo. Por lo que a sus 34 años está completamente vigente y tiene una cláusula de salida accesible.

Otro que también suena fuerte en el CDA es el volante José Carabalí. El hombre que también es compañero de Galíndez en los cruzados de su nación tiene 24 años, sumó 1.268 minutos en el año que se acaba (21 compromisos) y marcó dos goles. También habría sido solicitado por el nuevo estratega felino y Roggiero estaría negociando su salida de su país natal, para que esté en La Cisterna antes que comience la pretemporada y los duelos amistosos contra Colo Colo y Boca Juniors.