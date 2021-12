Uno a uno con Roggiero: la U inicia la reingeniería pensando en la temporada 2022

En Universidad de Chile empezó la reingeniería. Atrás quedaron los abrazos y las emotivas lágrimas, que marcaron la épica victoria frente a Unión La Calera, que les permitió quedarse en Primera División. Hoy, en el Centro deportivo Azul, solo se piensa en corregir todos los errores que marcaron una de las peores temporadas del equipo laico.

A primera hora, en La Cisterna, los futbolistas se presentaron en el CDA. Luis Roggiero, el gerente deportivo, los estaba esperando para comunicarles su futuro en el club. Solo faltó Joaquín Larrivey, quien se ausentó luego de partir a primera hora rumbo a Argentina. Los agentes de este último ya se habían reunido con el ecuatoriano en la previa al duelo frente a los cementeros. Su continuidad está prácticamente sellada.

Este domingo, sin imaginar lo que se venía trabajando, Federico Valdés anticipaba la urgencia de realizar cambios profundos en la institución. “La U llegó a esta circunstancia después de una campaña realmente horrorosa. Aquí se requiere una cirugía mayor. Aquí hay que esperar que se enfríen los ánimos, tener la cabeza tranquila y tomar decisiones. No podemos volver a pasar por esto, nunca más”, decía quien llevase a la U a obtener la Copa Sudamericana 2011.

Lo cierto es que la U viene trabajando en la reingeniería hace varios meses. Sin embargo, era importante saber en qué división se jugaría la próxima temporada pensando en el presupuesto que se destinaría para reforzar el plantel. Más cuando en los estados financieros del segundo trimestre de 2021 quedó evidenciado el desbalance económico. La U tuvo un resultado negativo de $ 453 millones. A lo largo de año ya anotaba -$850 millones. Y la planilla mensual de la temporada entrante busca ser rebajada de $540 a $400 millones.

En Azul Azul, números más o números menos, ya tenían pensado una limpieza profunda en el plantel. Nadie tenía asegurada su continuidad. Según cuentan desde El Deportivo, poco importaban los años que llevase en la institución, si portaba la jineta de capitán o el estatus que tuviese en La Cisterna. La idea de rejuvenecer el plantel, y darle tiraje a la chimenea, asomaban como uno de los pilares fundamentales del equipo laico.

En la banca técnica asoma una de las mayores urgencias. En el equipo laico ya trabajan hace varios meses en el reemplazante de Cristián Romero, quien retornará a las inferiores. Se espera que a más tardar en un mes sea oficializado para que tome el mando del equipo. El nombre de Pablo Vitamina Sánchez, quien se desvinculó de Audax Italiano, será ofrecido.

Puesto por puesto, los nombres que finalizan contrato cubren toda la cancha. Fernando De Paul, el guardameta y capitán, tiene pocas chances de seguir en La Cisterna. Su nombre no está bien evaluado dentro de la dirigencia. Más por ser un sueldo alto. Si quisiera continuar debiese rebajar su salario pensando en los próximos desafíos. También se quiere potenciar a Cristóbal Campos, el portero del futuro, según dicen desde La Cisterna.

Otro de los jugadores que termina contrato es Osvaldo González. El defensor no seguirá en la U. Atrás quedarán casi 12 años en la institución. “Fue un año muy complicado. Muchas cosas pasaron en la U. Jugamos siempre de visita. Hasta las concentraciones y planificaciones eran malas. No pueden pasar estas cosas en la U. Espero que el próximo año puedan hacer las cosas bien”, dijo el defensor. Dentro de sus planes está retornar a Concepción, su ciudad natal. Tampoco continuará Augusto Barrios y Diego Carrasco. “Se llegó a un acuerdo que iban a armar un plantel competitivo y no querían contar conmigo en la U. Conversé con la dirigencia y me dijeron que no contaban conmigo”, señaló el formado en Coquimbo Unido. Del Pino Mago, a quien le quedaba un año de contrato, también deberá buscar otro club.

En la defensa, en tanto, sí se busca la continuidad de Ramón Arias. Se está conversando hace varias semanas con él. El central, más allá de haber tenido una baja en su rendimiento, fue clave durante gran parte de la temporada y en la victoria frente a La Calera tomó las riendas de un equipo que parecía hundido. Además, se le ve como uno de los referentes que pueden potenciar el equipo para la temporada entrante.

En el mediocampo, en tanto, Gonzalo Espinoza también vive sus últimos días de Azul. La dirigencia no lo ha contactado y tampoco está dentro los planes del próximo año. Sus propias declaraciones dejaron entrever que ya se ve fuera del CDA. “Puede que sea mi último partido en la U, me lo tomo así y qué mejor que despedirme así. Soy hincha del club y ahora está donde debe estar”, decía Bulldog. Uno que ya se despidió, y que fue comunicado que no continuará, es Nahuel Luján.

“Sigo con contrato, me quedan dos años de vínculo, pero me dieron de baja para el 2022, no me tienen en cuenta, así que la verdad tengo mucho dolor. Me lo acaban de decir. Ahora a meterle a donde me toque ir. Algo lindo va a venir”, dijo hoy el argentino. Al mismo tiempo, se defendió de las críticas. “Son todas mentiras, decían que no entrenaba bien. Entreno al máximo, todos los días y me mato para poder jugar los 90 minutos, mis compañeros lo saben. Decían que no estaba preparado y ayer lo demostré, la gente lo vio. Gracias a Dios nos salvamos, la U queda en primera y eso es la felicidad que tengo. A argentina no quiero volver, así que ver si seguimos en Chile”.

Otro de los nombres que fue notificado de que no continuará es Sebastián Galani. El volante, que sufrió con las lesiones, no logró convencer, más allá de su prometedor inicio de temporada en el club laico. Este domingo, en La Calera, tuvo una corrida que sacó los aplausos de sus compañeros y que, de paso, permitió que comenzara la jugada que marcó la igualdad de Arias. Otros casos como Thomas Rodríguez y Pablo Aránguiz, quienes no jugaron mucho durante el semestre, están siendo evaluados. No se descarta que partan a préstamo o en parte del proceso de negocación por otros futbolistas.

La U inicia la reingeniería. Desde hoy, según cuentan desde el Centro Deportivo Azul, el equipo laico 2022 comienza a tomar forma. Un equipo que busca rejuvenecerse, que irá de la mano con una rebaja en la plantilla, pero siempre de la mano del proyecto de Roggiero.