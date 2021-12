Osvaldo González apunta a la dirigencia: “Muchas cosas pasaron en la U. Hasta las concentraciones eran malas”

La U sufrió para quedarse en primera división. Ante Unión La Calera, los laicos estuvieron más de media hora en Primera B, hasta que una remontada final les permitió salvar la categoría. Triunfo por 3 a 2 ante los cementeros en los últimos minutos que desató la celebración azul.

Uno de los que sacó la voz y se mostró más autocrítico con el pasar de la U fue Osvaldo González. El capitán de los azules, en conversación con radio ADN, partió asegurando que el empuje de Arias fue fundamental para dar vuelta el escenario en Rancagua.

”Ahora más tranquilo. Estuvimos hasta el minuto 80 que no veía respuesta del equipo. “Cachi” (Arias) tomó las riendas del equipo, se fue arriba y gracias a Dios pudimos hacer el empate”, sostuvo en primera instancia.

Luego, se refirió al tercer tanto que decretó la salvación total, y que fue obra de Junior Fernandes. “El tercer gol fue con puro amor propio, gracias a Dios pudimos ganar”, expresó Rocky, quien jugó su último partido con la casaca azul.

Pero el capitán no se quedó ahí. El defensa no se guardó nada y también quiso hacer una crítica a los dirigentes de Azul Azul con un potente mensaje. “Fue un año muy complicado. Muchas cosas pasaron en la U. Jugamos siempre de visita. Hasta las concentraciones y planificaciones eran malas. No pueden pasar estas cosas en la U. Espero que el próximo año puedan hacer las cosas bien”, cerró el referente de los laicos.