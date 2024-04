Una derrota que dolió: Van Dijk despedaza a sus compañeros del Liverpool tras ceder terreno en la Premier League

El Liverpool vive días convulsionados. El equipo de Jürgen Klopp, quien partirá del club al final de esta temporada, viene recientemente de quedar eliminado sorpresivamente ante el Atalanta en los cuartos de final de la Europa League. Para colmo, este miércoles sumó otro duro golpe: cayeron por 2-0 en el clásico ante Everton y cedieron importante terreno en la lucha por el título de la Premier League. Por lo mismo, tras el encuentro, hubo desazón en el camarín de los Reds.

Quien dio la cara fue su capitán Virgil van Dijk, quien no se guardó nada y criticó el rendimiento de sus compañeros en Goodison Park: “Estamos decepcionados en muchos sentidos. Creo que todos tienen que mirarse en el espejo, observar su propio desempeño y preguntarse si realmente lo dieron todo. ¿Realmente quieren ganar la liga?”.

El central de Países Bajos considera que todavía pueden ser campeones, pero que tienen muchísimo que mejorar: “Estamos peleando y todavía tenemos juegos después de esta noche. Pero si jugamos como lo hicimos hoy en general, sin ganar desafíos y dándole al árbitro la oportunidad de lanzar un tiro libre como lo hizo muchas, muchas veces, entonces no tendremos ninguna posibilidad de ganar el título”.

Foto: REUTERS/Carl Recine

“Es difícil y obviamente teníamos que jugar mucho mejor contra un equipo que está luchando por el descenso”, agregó el futbolista de 32 años.

“Sólo puedo pedir disculpas por hoy a la gente”

Otro que también se mostró visiblemente afectado luego de la derrota fue el mencionado Jürgen Klopp, quien hasta se disculpó con los hinchas: “No lo sé. Sólo puedo pedir disculpas por hoy a la gente. Todos los que están con nosotros también saben lo difícil que fue esto para nosotros. Deberíamos haberlo hecho mejor, pero no lo hicimos”.

“Obviamente estamos muy decepcionados con muchas cosas. Dejamos que sucediera exactamente el juego que el Everton quería. Dos goles en jugadas a balón parado. Creamos mucho pero no anotamos. Teníamos prisa, no estábamos lo suficientemente claros. No fuimos lo suficientemente buenos, eso es lo que tenemos que admitir, absolutamente”, complementó el adiestrador alemán.

Con la caída en el clásico, Liverpool queda en la segunda ubicación con 74 unidades, a tres del líder Arsenal. Eso sí, el tercero es Manchester City con 73 puntos, pero con dos encuentros menos. De imponerse en esos duelos el equipo de Pep Guardiola, pasaría a posicionarse en lo más alto y a dejar a los de Anfield terceros.