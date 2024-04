Marcelo Espina destroza el planteamiento de Jorge Almirón en Colo Colo ante Alianza Lima

Colo Colo obtuvo un pobre empate sin goles ante Alianza Lima en el estadio Monumental, por la fecha tres de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El resultado complica sus aspiraciones en la zona y lo obliga a salir a buscar resultados de visitante. El principal apuntado por lo ocurrido la noche del martes fue el DT Jorge Almirón, quien estrenó un nuevo esquema en la competición, con una línea de tres defensiva en la que colocó al mediocampista Esteban Pavez y dos carrileros, entre los que estaba Vicente Pizarro. Así, uno de los más duros con el adiestrador fue el histórico Marcelo Espina.

El excapitán del Cacique no aprobó el cambio de posiciones de algunos futbolistas: “Soy de los que cree que un equipo, para modificar tanto la manera de jugar, primero debe estar trabajado para que eso resulte y no desnaturalizar las posiciones originales de algunos futbolistas. Que Vicente Pizarro juegue de volante central o de volante por la izquierda no le va a cambiar la ecuación. Que Gil juegue más adelante o atrás no cambia”, comenzó diciendo a Cooperativa Deportes.

El Calamar continuó enfocando su análisis hacia el hijo del icónico Jaime Pizarro: “Ahora, que Vicente juegue de carril por la izquierda, retroceda como lateral lo desnaturaliza. Jugó mal, no. Jugó correcto, quizás cumplió lo que le pidió el técnico. No fue gravitante”.

“No le terminó resultando”

Espina considera que el duelo simplemente no se dio como Almirón lo esperaba: “Los entrenadores se imaginan el partido de una determinada manera. Y esa imaginación que tienen a veces resulta, a veces no. Está bueno saber qué pensó. Lamentablemente no le terminó resultando”.

Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“No hubo desbordes. Y ante caminos cerrados las bandas son claves para poder entrar. No se pudo, lamentablemente”, complementó el multicampeón con los albos.

Otro nombre que notó incómodo fue el de Carlos Palacios, una de las figuras del club: “Lo mejor que le hemos visto fue de segunda punta, no de banda. Y hoy tenía alternativas de banda (...) Palacios es un jugador que será más gravitante mientras más participación con la pelota tenga”, cerró.

El próximo partido del Popular en la Copa Libertadores será ante el campeón Fluminense, en el Monumental, el 9 de mayo a las 20.00 horas de Chile. El encuentro lo deberán afrontar sin Leonardo Gil ni Arturo Vidal, quienes quedaron suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.