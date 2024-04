“No tengo tiempo de ver farándula”: la dura respuesta de Roberto Tobar a las críticas de Cindy Nahuelcoy

Cindy Nahuelcoy sigue haciendo noticia, a pesar de su alejamiento del fútbol. Quien fuera jueza de línea ingresó al Reality Ganar o Servir, de Canal 13. En ese programa volvió a referirse al episodio en el que denunció que Julio Bascuñán, integrante de la Comisión de Árbitros, favorecía en las designaciones a Leslie Vásquez, en función de una relación entre ambos. Sus palabras encontraron respuesta en el presidente de los árbitros, Roberto Tobar.

La asistente, quien finalmente fue sancionada con 30 fechas por lo sucedido, había declarado que “fui a hablar con mi jefe (Tobar), le comenté que había una situación irregular que todo el mundo conversaba. Él dijo que era verdad y me dijo que hiciéramos una denuncia por escrito. Lo hicimos y quedó la cagá”, comenzó diciendo en el espacio televisivo.

“Un día no pude más, me decidí a hablar, di una entrevista a la prensa, dije la verdad y el huevón me cagó la carrera, porque me quitó el Parche FIFA. Yo con ese parche viajaba por todo el mundo”, complementó.

Nahuelcoy durante su proceso como jueza de línea. Foto: Andrés Pina/Photosport

La respuesta de Tobar

En el marco de un seminario en donde expone ante jueces y dirigentes del fútbol boliviano, el jefe de los árbitros se refirió casi con ironía a las declaraciones de Nahuelcoy: “No tengo tiempo de ver farándula, estoy muy conectado con lo que es el fútbol, el arbitraje, estoy ahora impartiendo un seminario a los árbitros, asesores y dirigentes del fútbol boliviano. Toda mi concentración está en este proyecto y también no dejando de lado a los árbitros en Chile”, dijo a radio ADN.

De paso, aprovechó la instancia para hablar del proceso de recambio del referato en Chile: “Ha sido un proceso de un segundo año, comenzamos el trabajo con los árbitros y tenemos una convicción tremenda del trabajo que estamos haciendo, vemos jóvenes talentos que van a entregar muy buenos resultados a lo largo del tiempo”.