¿Un adiós sin Roland Garros?: el duro momento que vive Rafael Nadal en su lucha por recuperar su mejor nivel

“No voy a jugar París tal y como estoy hoy”, así de clara fue la frase de Rafael Nadal este miércoles en Madrid. Una declaración que no solo pone en vilo su presencia en Roland Garros, sino que vuelve a evidenciar el turbulento momento personal que vive el español, quien asume en parte que no podrá retirarse bajo sus propias reglas. Podrá hacer solo lo que su cuerpo le permita.

Y que es cuando en mayo de 2023, la leyenda española anunció que planeaba retirarse este 2024 jugando los torneos más importantes de su carrera, pocos pensaron que iba a tener tantos problemas para poder cumplir su anhelo. Pese a que pudo comenzar el año disputando Brisbane, el mapa trazado rápidamente sufrió cambios. Primero fue su baja del Abierto de Australia por una micro rotura muscular. Después, el anuncio de que no podría disputar Indian Wells solo horas antes de su debut.

Esos dos primeros golpes reactivaron los fantasmas entre los amantes del tenis, quienes aún sufren con que Roger Federer no haya podido despedirse del circuito jugando torneos. Los que no se lamentaban llamaban a la calma, aclarando que todas las fichas estaban puestas en poder disputar de manera íntegra la gira de arcilla.

Escenario que de golpe se cayó, y es que a comienzos de abril, el de Manacor anunció que tampoco iba a jugar el Masters 1000 de Montecarlo, torneo que ganó en once oportunidades y en donde comenzó a escribir su leyenda en un lejano 2005. “Simplemente mi cuerpo no me deja”, fue la explicación de un Nadal que en ese entonces solo había logrado disputar cuatro partidos oficiales y una exhibición durante el año.

España de extremos

Tras su no participación en Montecarlo, Nadal enfocó sus energías en los dos torneos ATP que tiene España previo a Roland Garros. Su importancia en Barcelona es tal, que la cancha principal del torneo lleva su nombre. En Madrid por otra parte, la adoración por el 22 veces ganador de Grand Slams es la misma, incluso sin importar que sea el torneo sobre polvo de ladrillo que más se la ha resistido.

Por eso eran dos paradas obligadas para el diestro que juega con la zurda. En Cataluña eso sí, las sensaciones fueron mucho más positivas que las que está viviendo en la capital, donde ha lanzado crudas declaraciones por su momento personal.

Tras quedar eliminado en la segunda ronda de Barcelona, todos pensaban que Nadal había encontrado el ritmo perdido. Que ahora todo apuntaba en una dirección positiva, sobre todo viéndolo competir durante un set en el Conde de Godó frente a Alex de Miñaur, once del mundo.

Pero lo cierto que es que los problemas volvieron a aparecer. “Las sensaciones de la semana no han sido perfectas. Quizás no saldría a jugar mañana, pero es Madrid y eso me lleva a salir a jugar por motivos personales. Eso no quiera decir que esté renunciando a nada en las siguientes semanas. Pero no es un proceso hacia arriba siempre”, comentaba en la rueda de prensa previa al partido de este jueves ante el estadounidense de 16 años, Darwin Blanch.

Tal es el momento personal, que incluso habló por primera vez de no disputar Roland Garros, el torneo que lo transformó en el mejor jugador sobre polvo de ladrillo de la historia. “No sé lo que va a pasar en las próximas tres semanas. Voy a estar peleando y haciendo todo para intentar jugar París. Si se puede, se puede. Y si no, no. No voy a jugar París tal y como estoy hoy, esa es la realidad. Saldré a jugar allí si me siento capacitado para salir a jugar bien”, lanzó.

Futuro incierto

Con la bomba sobre Roland Garros en el aíre, la pregunta qué muchos se hacen es cómo seguiría el calendario del manacorí en caso de que no vuelva a pisar la Philippe Chatrier y si podría ser su última aparición como profesional la de esta semana en el Madrid Open.

Nadal trató de calmar las aguas sobre aquella interrogante. “No se acaba el mundo con Roland Garros, aunque ha sido el torneo más importante de mi carrera. Hay unas olimpiadas por delante, diferentes formatos en los que se podría jugar. No voy a hacer más de lo que pueda o tenga ilusión por hacer”, confesó.

De esta manera las opciones de Nadal son amplías, aunque al mismo tiempo inciertas. Si bien su declaración deja en claro que intentará también estar en los Juegos Olímpicos de París (que se disputan también en las instalaciones de Roland Garros), los continuos problemas que ha tenido este año hacen muy difícil que pueda seguir jugando en el circuito de manera constante, sobre todo porque tras la cita de los anillos volverá la gira de canchas duras, superficie que podría amplificar aún más sus molestias.

Lo que sí está confirmado es que tiene la intención de formar parte de dos eventos no profesionales en lo que queda de 2024. Primero en septiembre, cuando sea parte de la Laver Cup defendiendo al equipo de Europa y después en octubre, donde está anunciado como uno de los jugadores que disputarán el 6 Kings Slam, certamen de exhibición que se juega en Arabia Saudita y donde también estarán Novak Djokovic (1°), Jannik Sinner (2°), Carlos Alcaraz (3°), Daniil Medvedev (4°) y Holger Rune (12°). Todo eso, siempre que su cuerpo se lo permita.