“Me cagó la carrera“: Nahuelcoy revive el escándalo del arbitraje y apunta a Julio Bascuñán

Cindy Nahuelcoy está fuera del arbitraje. En marzo, se autodespidió y ahora tramita una millonaria demanda contra la ANFP, que le había aplicado un castigo de 30 fechas de suspensión en el marco del último escándalo del referato nacional. La ahora ex jueza asistente denunció que Julio Bascuñán, integrante de la Comisión de Árbitros, favorecía en las designaciones a Leslie Vásquez, en función de una relación entre ambos. Inicialmente, la sanción alcanzaba los 40 duelos.

Ahora, fuera del fútbol, la exárbitro participa en Ganar o Servir, el reality que emite Canal 13. En ese contexto, revive la polémica. Apunta frontalmente a Bascuñán. Su última actividad referil fue la participación en el Duelo de Leyendas, un encuentro amistoso que se disputó en marzo en el Estadio Nacional. En ese compromiso, protagonizó una fuerte disputa con el brasileño Maicon.

El dardo

En una conversación con sus compañeros en el programa, Nahuelcoy recuerda la circunstancia que terminó interrumpiendo una trayectoria referil que, hasta ese momento, era promisoria. “Fui a hablar con mi jefe (Tobar). Le comenté que había una situación irregular que todo el mundo conversaba. Él dijo que era verdad y me dijo que hiciéramos una denuncia por escrito. Lo hicimos y quedó la cagá”. La expresión en plural obedece a que en la presentación también estaba involucrada Loreto Toloza, quien también fue sancionada.

En el relato, Nahuelcoy revela una advertencia de Bascuñán. “Me decía que si yo hablaba iba a cagar mi carrera. Un día no pude más, me decidí a hablar, di una entrevista a la prensa, dije la verdad y el huevón me cagó la carrera, porque me quitó el parche FIFA. Yo con ese parche viajaba por todo el mundo”, sostiene, también, respecto de las consecuencias que generó su acusación.

Cindy Nahuelcoy, en la antesala de un partido de Colo Colo (Foto: Photosport)

Hay más. En su testimonio, Nahuelcoy atribuye participación de Bascuñán en una decisión colateral. “En ese tiempo yo estaba pololeando y después despidió a mi ex pareja. ¿Y qué culpa tenía él? Y después todos mis amigos desaparecieron”, sentencia.

La demanda

Mientras participa en el reality, Nahuelcoy espera el transcurso de una diligencia clave: la demanda que interpuso contra la ANFP, en el marco de su autodespido. Acusa discriminación, marginación e incumplimientos de sus derechos básicos en su calidad de árbitra.

“Las sanciones que impuso la ANFP como empleador en mi contra supuso un actuar ilegal”, consigna la presentación, añadiendo que las determinaciones afectaron a su Derecho Fundamental a la Libertad de Trabajo y la Protección. “Medidas punitivas que excedían los límites legales”, consigna.

En su acción legal, Nahuelcoy detalla irregularidades en torno a las licencias médicas impagas y la disminución de sus remuneraciones, que descendieron de $1.750.000 a $1.000.000. “La ausencia de más de cuatro meses del pago del subsidio de incapacidad laboral por licencia médica no solo constituye un incumplimiento al contrato de trabajo, en circunstancias que la ANFP retuvo ilegítimamente los dineros que me correspondía percibir por ese concepto de manera oportuna, sino que también constituye un incumplimiento a las obligaciones de resguardo que tenía en pos del respeto de mis garantías fundamentales”, expone en el escrito.

Además, especifica distintos perjuicios: pérdida de Parche FIFA, marginación de pruebas físicas y de charlas de la Comisión de Árbitros, modificación unilateral del horario laboral, no entrega de vestimenta de trabajo y evasión de reuniones y correos electrónicos por parte de la jefatura.

Finalmente, justifica la acción judicial que emprendió. “Este autodespido no solo responde a mi necesidad de evidenciar los incumplimientos en que ha incurrido la ANFP como empleador, sino que también a la necesidad de luchar incansablemente por el respeto de nuestros derechos como mujeres y trabajadoras”, concluye.