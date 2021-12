Zampedri, el mejor

Marcelo Espina mira la cartilla que contiene la propuesta de El Deportivo para la elección de la oncena ideal de la temporada y frunce el ceño. Algo no le gusta al Cabezón, quien en su carrera como futbolista recibió varias veces la distinción y que, incluso, fue consagrado como el mejor futbolista en un par de temporadas. El excapitán de Colo Colo, con el liderazgo que forjó en sus años en la cancha, no tarda en hacerlo saber. Discrepa del sistema de juego propuesto por esta redacción para posicionar a los jugadores: un 4-3-3. La idea tampoco es antojadiza: con variantes, es el esquema que más utilizan los entrenadores en Chile. “¿Donde voy a poner a Gonzalo Sosa, que para mí no puede faltar en el equipo, sin dejar fuera a Fernando Zampedri? A uno que salió goleador del Campeonato no lo puedes dejar fuera”, les dice el exmediocampista a sus compañeros de panel.

Espina hasta recuerda la disyuntiva que tuvo que enfrentar Marcelo Bielsa cuando dirigía a Argentina: elegir entre Gabriel Batistuta y Hernán Crespo, en función de su inflexibilidad. Junto a él están los también técnicos Fernando Díaz y Hugo Vilches, el periodista deportivo Gustavo Huerta y el exjugador y comentarista Cristián Basaure, quienes se involucran de buena gana en la materia. “Un entrenador tiene que elegir”, dice Vilches. Cada uno aporta argumentos y datos. Denotan preparación.

La controversia enciende inmediatamente la conversación y ya ni siquiera es necesario intervenir demasiado, salvo para marcar las pausas necesarias para votar, a mano alzada, en cada una de las categorías. De hecho, entre los mismos invitados acuerdan modificar la distribución de los jugadores en la mitad de la cancha, para permitir darle un perfil más ofensivo al hipotético equipo, siempre en función de los rendimientos en el año que termina. Surgen bromas entre quienes han dirigido respecto de si serían capaces de disponer un equipo tan agresivo en un partido por los puntos. El consenso es que difícilmente lo ordenarían así, aunque les encantaría ver en acción a una escuadra con ese nivel de futbolistas y, sobre todo, con esa predilección por el ataque. Una mesa con 22 fichas entusiasma aún más a los participantes de la tertulia. En ese momento surge una nueva moción: plantear un segundo equipo. Sin embargo, perderá fuerza con el transcurso de los minutos.

Lo que no admite dudas es la elección del mejor jugador del año. Han pasado casi dos horas desde que se inició el debate. El equipo ideal ya está definido y distribuido sobre la mencionada pizarra. Hay que votar, entonces, por el mejor de todos. Y ya no hay dudas. Díaz, Huerta, Basaure, Espina y Vilches se inclinan unánimemente por el Toro. Se valoran, fundamentalmente, los 23 goles que anotó el exjugador de Rosario Central y su importancia en los momentos decisivos de la campaña cruzada. Eso sí, Espina vuelve a acordarse de Sosa. “Zampedri fue el mejor del torneo, pero Sosa fue más determinante que él, porque sin su aporte Melipilla se va a segunda”, plantea.

La que terminó con la elección del transandino fue una de las dos categorías que se resolvieron con las preferencias de todos los invitados. La otra fue la que abrió el encuentro: la elección del meta cruzado Sebastián Pérez como el mejor golero del torneo, en una disputa que tenía como oponentes al colocolino Brayan Cortés y al ñublensino Nicola Pérez. Hubo elogios para ambos, pero votos solo para el Zanahoria. “Salvó partidos, arquero de equipo grande. Y reemplazó a Dituro, uno de los mejores arqueros de la historia de la UC”, valoró el Nano, el único del panel que ocupó el puesto y quien, coincidentemente, integró el plantel cruzado. “Logró revertir momentos negativos”, subraya Hugo Vilches. Basaure añade: “En un año reemplazó a Dituro y es tetracampeón”. Gustavo Huerta complementa: “Terminó siendo titular ante México”, sostiene. “En el partido con Wanderers fue clave”, recuerda Espina.

Equipo ideal Campeonato Nacional 2021

Disputas y pactos

El duelo más estrecho fue el de la elección del lateral derecho. El jurado añadió dos nombres a la terna. De esta forma, José Pedro Fuenzalida, Óscar Opazo y Nicolás Fernández, más Pablo Cárdenas y Byron Nieto, disputaban una plaza. El Chapa se impuso en votación dividida ante el Torta, principalmente por el remate de la campaña cruzada. “Fuenzalida fue de menos a más”, opina Basaure. “Su gran fortaleza es la interpretación del juego”, resalta el exdefensor y actual comentarista en TNT Sports. “Cárdenas tiene ida y vuelta. La mezcla entre ambos es Opazo”, aporta Vilches. Huerta aporta con una estadística respecto de los desplazamientos. “A Cobresal le cobraron varios penales y las infracciones eran cometidas por él”, recuerda.

Los centrales se definen en una propuesta conjunta. Esta vez, ya absolutamente empoderados del formato de la elección, el sanedrín acuerda conformar una dupla con jugadores de características complementarias para esa zona del campo. De esta forma, se deciden por la combinación compuesta por Valber Huerta y Emiliano Amor. La otra que estuvo sobre la mesa la integraban el audino Fabián Torres y Huerta. Obtuvo solo una preferencia. “Amor ordenó a Falcón. Y no es fácil”, resalta Díaz.

El cierre de la defensa, con el lateral izquierdo, tampoco generó mucha controversia. Esta vez, se optó por premiar la regularidad. El colocolino Gabriel Suazo se impuso con claridad al calerano Erick Wiemberg (4-1). En este caso, la salvedad estuvo puesta, además de los progresos que mostró el albo en la posición en que mejor rinde, en la demarcación que ocupó en algunas ocasiones el cementero, virtualmente como tercer central. “Me quedo con Suazo, porque Wiemberg estuvo más bajo que en la temporada anterior”, justifica Gustavo Huerta.

Cristián Basaure, Gustavo Huerta, Fernando Díaz, Marcelo Espina y Hugo Vilches dirimen a los mejores del año (Foto: Pedro Rodríguez)

La guerra por el mediocampo

En el caso del mediocampo tampoco fue necesario recurrir a los sufragios. Se produjo otra de las coincidencias de la jornada. Los elegidos fueron el hispano Víctor Méndez, como eventual volante central, además del cruzado Marcelino Núñez y el colocolino Gabriel Costa, como potenciales mediocampistas de salida. “Méndez es un buen pasador y se ubica bien”, expone Díaz. Al nuevo prodigio de la UC se le señaló como el más versátil en el sentido de aportar en ambas facetas del juego. En el caso del peruano, se reparó especialmente en la forma en que lo resintió Colo Colo cada vez que Gustavo Quinteros no pudo contar con él. También hubo mención para una ausencia. “Gil no está porque bajó su rendimiento cuando Colo Colo más lo necesitaba”, coincidieron. Vilches no se olvida de un exdirigido: Osvaldo Bosso. “Aportaría equilibrio”, dice.

Para dirimir el ataque sí hubo que recurrir a los votos. En las bandas, la pelea fue durísima. Por la derecha, el audino Joaquín Montecinos se impuso por tres votos contra dos contra el cruzado Diego Valencia. En el primer caso, se destacó la explosiva irrupción en la categoría, que incluso lo llevó a la Selección. En el segundo, la versatilidad para adaptarse a una función distinta e igual pesar en el área, con 14 anotaciones. Valencia es, originalmente, centrodelantero, pero en la UC ese puesto tiene dueño: Zampedri.

Los expertos que eligieron a los mejores del año llevan el equipo ideal a la pizarra (Foto: Pedro Rodríguez)

En la izquierda, de hecho, se produjo una particularidad: hubo un voto para Valencia, quien postulaba por la otra franja. Finalmente, después de largos minutos de discusión, el reconocimiento recayó en el melipillano Cristián Zavala, otra de las revelaciones del certamen. Eso sí, hubo menciones para los buenos momentos que ofrecieron Pablo Solari y Bastián Yáñez.

Aplausos para Paulucci

La penúltima categoría en discusión, antes de la que consagró a Zampedri como el mejor jugador del año, fue la del mejor entrenador. Si bien todos coincidieron en la valoración respecto del trabajo de Gustavo Quinteros para la recuperación del protagonismo de Colo Colo después de una campaña traumática, la resolución del torneo y la capacidad para revertir un comienzo malo con Gustavo Poyet, terminó inclinando la balanza en favor del cruzado Cristián Paulucci, quien ganó 4-1.