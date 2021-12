Buljubasich aclara el futuro del Chapa Fuenzalida: “Tiene contrato para el año 2022 con Universidad Católica”

Universidad Católica avanza en la conformación del plantel para la próxima temporada, sobre todo, en relación al futuro de los 10 jugadores que terminaron contrato. Al respecto, José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados, reveló que el argentino Gastón Lezcano, Juan Fuentes y Juan Cornejo no están en los planes del club para el año siguiente. Sí lo está el resto, entre ellos, José Pedro Fuenzalida, quien pese a renovar hasta 2022, se encuentra meditando su futuro.

“Hemos decidido ofrecelerle un renovación a Germán Lanaro, Alfonso Parot, Raimundo Rebolledo, Edson Puch y a Diego Buonanotte. La ides es empezar a conversar a partir de mañana con sus respectivos representantes para tratar de llegar a un acuerdo en el tema contractual. Por otro lado, les hemos comentado a Gastón Lezcano, Juan Cornejo y Juan Fuentes la decisión de no ofrecerles una renovación. Aprovecho de agradecerles por su trabajo, disposición y todo lo que nos entregaron”, detalló el Tati.

Sin embargo, el caso que más le preocupa a los hinchas de la UC es el de su capitán, José Pedro Fuenzalida. Tras conquistar el tetracampeonato, el Chapa se declaró en reflexión, por lo que dejó en el aire su continuidad en San Carlos de Apoquindo. Por ende, Buljubasich se reunió con él y aseguró que su vínculo tenía una cláusula de extensión que se hizo efectiva.

“Dentro de su contrato tenía una renovación automática de acuerdo a la cantidad de partidos que jugaba. Él los cumplió y, por lo tanto, tiene contrato para el año 2022 con Universidad Católica”, sostuvo.

De todas formas, esto no asegura que el referente estudiantil permanezca en la precordillera. “Con el Chapa tenemos una relación de muchos años. Fuimos compañeros en 2005. Tuvimos una conversación en función de lo que está sintiendo, de lo que él comentó públicamente. Me manifestó que no tenía ninguna oferta concreta. Yo lo entiendo. Es el desgaste normal de un jugador que lleva muchos años al máximo nivel. Con las responsabilidad que tiene un capitán. Con lo que significa tener que ganar todos los partidos y el profesionalismo y la competitividad que tienen. Después de dos años tan intensos, es normal que los jugadores quieran replantearse situaciones, que tienen que ver con temas personales, nada graves, pero que son temas de sensaciones”, explicó el exarquero récord.

“Va a descansar, quedamos en contacto. Vamos a estar conversando estos días. Desde nuestro lado, todo lo que lo podamos ayudar para la decisión que tenga que tomar. Hoy por hoy, uno podría estar pensando que vamos a contar con él, pero cada persona tiene una forma de ver las cosas y lo veremos más adelante. Hoy el Chapa está descansando y hemos tenido una buena conversación”, agregó el ejecutivo.

Vuelve Bruno Barticciotto

Tal como lo había adelantado Juan Tagle, presidente de Cruzados, en entrevista con El Deportivo, el delantero Bruno Barticciotto, de destacada temporada 2021, volverá de su préstamo en Palestino para ser parte del plantel profesional de Universidad Católica durante la próxima temporada.

“Con el único que me falta conversar es con Yerko Oyanedel, pero a todos los jugadores que están a préstamo se les dijo que la vuelta es el 3 de enero, a las 9.30 de la mañana. En el camino, si vemos que no tendrán posibilidades ni siquiera de ir a la banca, se les irá informando. Con el que sí confirmamos es con Bruno Barticciotto, quien tuvo un muy buen desarrollo en Palestino y creemos que nos puede dar una mano y ayudar al equipo”, aseveró el Tati.

Además del buen rendimiento que mostró el delantero, la idea del club es que su presencia también permita cumplir la norma de minutos Sub 20. “Hay jugadores como Gonzalo Tapia, Clemente Montes, Bruno Barticcioto y Cristóbal Finch que son los llamados a cumplir los minutos juveniles el próximo año”, añadió el argentino.

El gerente deportivo de Cruzados sostuvo que aún no definen qué posiciones van a reforzar para buscar el pentacampeonato, ya que primero tienen que definir las renovaciones. Además, hay jugadores que pueden emigrar, como Valber Huerta y Marcelino Núñez, aunque no entregó detalles, pues no hay nada formal aún.

Sin embargo, celebró la renovación hasta 2024 de Marcelino y que el volante quiera continuar en la UC, al menos, un año más. “Marcelino lo dijo el otro día, que el contrato lo habíamos extendido. El club siempre está abierto. Es una política de cuidar el patrimonio. Él mismo lo dijo abiertamente: él quiere seguir creciendo acá. Me parece muy bien. Los que se van a Europa ojalá se vayan y no vuelvan más, o vuelvan a los 10 o 12 años de carrera. Para llegar allá tienen que llegar lo más preparado posibles. Él sabe que puede seguir creciendo acá. Tiene la Selección cerca. Está haciendo una buena carrera, más allá de su gran presente. Es bueno que él siga un tiempo más con nosotros”, sentenció.

También destacó la gran temporada de Sebastián Pérez. Al respecto, fichar un segundo arquero no es prioridad para el club, aunque se evaluará. “Sebastián ha hecho un buen campeonato. Se merece lo que le está pasando. Ha respondido con creces a las expectativas. Cristopher Toselli está volviendo de su préstamo, pero puede ser que salga nuevamete. A lo mejor evaluaremos la posibilidad de traer un arquero para estar acompañando a Sebastián este 2022, pero a Vicente Bernedo también le serviría jugar y tener competencia”, concluyó.