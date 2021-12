Diego Sánchez le dice adiós a Unión Española: “Me voy tranquilo; di hasta lo que no podía dar”

Diego Sánchez no seguirá en Unión Española. Así lo dio a conocer el arquero a través de sus redes sociales en la que compartió una emotiva carta de despedida, en la que narra su experiencia, relacionada con éxitos, tristezas, y agradeciendo a los trabajadores del club, además de aplaudir el apoyo de los fanáticos durante su estadía con los Rojos.

“Llego el día que jamás pensé que iba a llegar”, comenzó escribiendo el Mono Sánchez en una publicación compartida en su cuenta de Instagram.

“Hoy después de 8 años con una tristeza tremenda me despido de este club que me ha dado las alegrías más grandes e importantes en mi vida y en el fútbol. Quisiera decir tantas cosas que la verdad no me puedo ordenar con tantos recuerdos, tantos llantos, tantas alegrías, tantas derrotas y tantas victorias que pasé durante estos 8 años que pertenecí a este hermoso club”, continuó en su relato.

“Me voy con la frente en alto y por la puerta ancha habiendo logrado campeonatos y récord, me voy tranquilo de que di hasta lo que no podía dar, no me importaron las recomendaciones médicas siempre tuve en mente jugar todos los partidos sea como sea, talvez me trajo problemas pero soy así y a unión española nunca le quise fallar”, añadió.

Aunque también se dio el tiempo de repasar algunas situaciones que lo incomodaron. “No puedo negar que también me voy con sensaciones raras, sensaciones que prefiero callar, muchas veces se me apuntó a mi como la “manzana podrida” o como el “cáncer” de Unión Española y eso duele (porque yo no era), los que me conocen o pasaron por Unión jamás podrían decir algo así, pero en fin me voy firme y agradecido por todas las historias escritas en este bello club”, apuntó.

También aprovechó la instancia para agradecer “a cada una de las personas que trabajan y están ahí con las mejores vibras para nosotros, son unas maravillosas personas (utileros, cancheros, guardias y las tías de lavandería que son un amor) les deseo todo el amor para ustedes porque son grandes personas”.

Los hinchas también fueron considerados por Sánchez: “Gracias a la furia roja por todos estos años de muchos momentos lindos que me hicieron pasar y por el apoyo dado en cada país, en cada ciudad y en cada estadio que Unión dijo presente”.

“Fui criticado, fui ovacionado, fue odiado y fui amado. En gran parte los entendí porque también fallé y esto es pasión y la gente quiere ver al rojo arriba siempre, pero puedo decir que fallé tratando de hacerlo bien (eso es el arquero), de verdad gracias los llevo conmigo”, complementó.

Por último, le dedicó palabras a sus cercanos. “Gracias a mi familia por todo el amor entregado y por darme la fuerza para levantarme cuando caí y a disfrutar cuando las cosas iban bien”.

“Sin más que decir los dejo sin saber que pasará más adelante, pero dejo una parte de mi corazón en la hermosa Catedral ‘Estadio Santa Laura’. Los llevo en mi piel y en el corazón. Hasta pronto familia”, cerró Diego Sánchez.