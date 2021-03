El apellido Barticciotto vuelve a romper redes en Chile después de 19 años

Tuvieron que pasar casi dos décadas para que el apellido Barticciotto se pudiera leer en un marcador otra vez. Dos décadas en las que Marcelo Barticciotto, exjugador e ídolo de Colo Colo, continuó acaparando las portadas de los medio de comunicación. Hasta que hoy, 28 de marzo de 2021, fue Bruno, no su padre, quien se robó todas las miradas gracias a un gol y una asistencia en la derrota de Palestino por 2-4 frente a Deportes Antofagasta.

Exactamente desde el 24 de marzo de 2002 que un Barticciotto no rompía redes en Chile. En aquella fecha, el mítico 7 de los albos marcó su último gol como profesional: fue en el 3-0 del Cacique a Audax Italiano, por el Apertura 2002. Seguramente aquella celebración se la dedicó a Bruno, su hijo menor que contaba con apenas unos meses de vida. 19 años después, aquel bebé es el encargado de continuar con la dinastía goleadora que se encargó de erigir su padre.

Pero a Bruno Barticciotto no le interesan las comparaciones. Al jugador de 19 años no le molestan, sabe que siempre existirán, que es algo con lo que tendrá que vivir durante gran parte de su carrera, pero su genuino deseo de diferenciación le hace resaltar las disimilitudes que tiene con el estilo de juego de su padre: “Somos muy distintos. Juego de nueve, me acomoda jugar de puntero, jugar más de espalda. Obviamente las comparaciones van a estar”, señaló a TNT Sports tras el partido.

Sus declaraciones vienen tras cerrar un debut casi soñado. Perteneciente a Universidad Católica, el delantero fue cedido a Palestino este año para darle el rodaje futbolístico que en el tricampeón no podría conseguir. Y hoy, tras un primer tiempo nefasto de su nuevo club, encontró su oportunidad: José Luis Sierra lo hizo ingresar al inicio del complemento para dar vuelta un implacable 0-3 parcial de Deportes Antofagasta, en La Cisterna, que se puso en ventaja gracias a Soza, Tobías Figueroa y Bello.

Y como buen Barticciotto, Bruno celebró pronto. No solo se estrenaba en Primera División, sino también como goleador. A los 53′, un pase al vacío de Juan Sánchez Sotelo encontró los pies de blondo ariete, que con sutileza mandó el balón dentro de las redes. Sin embargo, no sería su único aporte en el partido, puesto que a los 66′ le devolvió el gesto al argentino para que este convirtiera el segundo descuento. Pese a los esfuerzos, la remontada no se logró y los Pumas incluso aumentaron la ventaja con gol de Ariel Uribe, ganando el partido por 2-4.

“Es lindo debutar, hacer un gol. Estoy feliz por ese lado. Pero un poco triste por la derrota. Nos pasó la cuenta el primer tiempo. Es el primer partido, así que se puede mejorar”, analizó el juvenil con un tono de voz absolutamente criollo.

Bruno Barticciotto: “Soy hincha de Universidad Católica”

Nacido y criado en Chile, era lógico pensar que un eventual futuro futbolístico del bebé Bruno estaría ligado a Colo Colo, el club que su padre siempre amó. Y así fue, al menos hasta los ocho años, época en la que Marcelo Barticciotto fue corrido a patadas del Monumental por miembros de la Garra Blanca tras una polémica con los referentes del plantel, apuntados como responsables de su salida. Sumado al poco apoyo de Blanco y Negro, el destino de clan Barticciotto estaba lejos de Macul.

Poco y nada sabía Bruno de la situación que vivió su progenitor. Tampoco entendería. Solo recuerda que fue retirado de las inferiores del Cacique e instalado en las de Católica. Así lo relató en una exclusiva entrevista para La Tercera: “Me quedaba cerca, pero no fue por eso definitivamente. En verdad, era chico. Llegué nomás. Soy de la Cato hace mucho. Me encariñé con el club. De Colo Colo fui cuando mi papá era el entrenador. Iba al estadio, lo lógico. Ahora, soy de la UC”.

Autodefinido como “rápido, hábil y diestro, igual que mi papá”, es consciente de lo que conlleva portar Barticciotto detrás de la camiseta. “Por lo que he visto es un apellido grande. Mi papá dejo su marca en el fútbol acá. Lo tomo tranquilo. Siempre voy a ser señalado por el apellido, lo tengo claro”, confiesa.

Y luego realiza una declaración: “El 7 no es de mis números favoritos”.