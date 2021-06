Marcelino Núñez sorprendió al llegar caminando a Pinto Durán para reintegrarse a la Roja

Fue una de las curiosidades de la jornada en la selección chilena. El volante de Universidad Católica, Marcelino Núñez, llegó caminando hasta el complejo deportivo Juan Pinto Durán para reintegrarse a los entrenamientos de la Roja, de cara a la Copa América.

Mientras todos los demás integrantes del combinado nacional ingresaban al recinto en auto, como acostumbran, el mediocampista de 21 años lo hacía a pie, vestido de buzo, con mascarilla y arrastrando una maleta con sus pertenencias.

Núñez, de gran primer semestre en el tricampeón del fútbol chileno, donde ha sido una de las principales figuras, aún no ha debutado por la Selección que dirige el uruguayo Martín Lasarte y que este viernes enfrentará a Brasil, el anfitrión, en los cuartos de final del certamen continental.

La imagen del gran proyecto cruzado caminando hacia el complejo, por una de las veredas de avenida Dr. Amador Neghme, de inmediato comenzó a viralizarse en las redes sociales. Hace unas semanas, en entrevista con El Deportivo de La Tercera, Marcelino dijo que quería llegar a la selección sí o sí, un sueño que esta cumpliendo en estos momentos.

Esta es otra más de las curiosidades que suma Marcelino en su corta y promisoria carrera. En marzo de este año, por ejemplo, el volante se casó en la previa de la Supercopa ante Colo Colo. Y al otro día, en el partido, entró en el segundo tiempo cuando los cruzados caían 0-2, anotó un gol y fue una de las figuras en su primer clásico como profesional contra los albos.

“Tuvimos una situación con Marcelino, que ayer se casó, lo que significa que era una situación rara. El sábado por la tarde se casó y hoy jugó una final, pero si va a jugar como jugó hoy, le voy a pedir que se case todos los viernes o sábados antes del partido del domingo”, bromeó Gustavo Poyet después de golear a los albos y levantar el trofeo en el Estadio Nacional.

Marcelino se casó y a los pocos días marcó uno de goles en el triunfo de la UC sobre Colo Colo, en la Supercopa. FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Su casamiento fue con los mismos colores de la UC, azul y blanco, lo que causó muchos comentarios de los hinchas en redes sociales, aunque el propio Núñez aclaró que se trató de una coincidencia. “No fue por Católica. Coincidió no más ese color. Me gusta el celeste igual. Después subí unas fotos y decían ‘se casó con los colores de Católica’, pero no, no fue por eso. Para qué te voy a mentir”, sostuvo.

En 2019, Ariel Holan sorprendió al ponerlo como titular en la Copa Libertadores, ante América de Cali. El juvenil le devolvió la confianza con un golazo de tiro libre, en su debut internacional con el equipo de la franja.

Además, sus padres se ganaron una casa, luego de ayudar a una productora de televisión a cambiarle un neumático del auto. “Un día, mi papá me fue a retirar del colegio para llevarme al entrenamiento de Católica. Y justo había dos señoras que tenían el neumático pinchado del auto. Mi papá, de buena onda, en un rato no más se los cambió. Ahí parte la historia, porque una de ellas le dijo a mi papá: ‘Oye, tú no me conoces, pero yo soy productora de un programa internacional, que te demuelen la casa y te arman una nueva de tantos millones y cosas así'. Después vinieron a sacarle fotos a la casa y empezó la participación”, contó Núñez sobre la experiencia en dicho programa de televisión.

Por su parte, Lasarte ya prepara el duelo ante los pentacampeones del mundo, donde espera contar con Alexis Sánchez. “Enfrentar al local siempre es una dificultad. Además de eso, Brasil ha dado muestras de ser posiblemente el equipo más en forma. Eso genera una dificultad, pero también es una oportunidad. Así lo tenemos que tomar. Tenemos que hacer el mejor partido de los que hemos hecho hasta ahora. Eso siempre es posible. Trabajaremos para intentemos minimizar sus virtudes”, dijo el charrúa.

La Roja entrenará este miércoles en la mañana, luego almorzará y, posteriormente, viajará a Río de Janeiro, donde llegará por la tarde noche para el viernes enfrentar a Neymar y compañía.