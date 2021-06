¿Cómo dañar a Brasil? La fórmula para complicar al rival que la Selección no pudo evitar

Termina la fase de grupos de la Copa América y a la Roja se le aparece el cuco que todos querían evitar. Uruguay vence a Paraguay en la última jornada y el destino se hace inevitable: en los cuartos de final, el combinado de Martín Lasarte deberá medirse con Brasil, el gran favorito en el actual torneo continental. Y en cualquier competencia futbolística que se dispute en el mundo, vale aclarar.

¿Es invulnerable Brasil a domicilio? Las estadísticas y la historia tienden a hablar de una fortaleza inexpugnable, más para el combinado chileno. Solo seis entrenadores han logrado rescatar alguna unidad en el país más grande de Sudamérica. Juan Carlos Bertone, Luis Tirado, Luis Álamos, Luis Ibarra, Arturo Salah y Jorge Sampaoli, quien lo consiguió en dos ocasiones, han rasguñado un punto ahí.

Una mirada más general confirma la dificultad. Considerados todos los encuentros que Chile ha disputado frente a Brasil en toda la historia, la Roja ha llegado al gol en apenas 61 ocasiones. Esa cifra se la reparten 41 futbolistas. Si la idea es confiar, habrá que reparar en que uno de los más efectivos estará en la cancha este viernes: Eduardo Vargas. Turboman le ha marcado tres goles a la Verdeamarilla. Comparte ese sitial con Enrique Hormazábal, Ivo Basay y Humberto Suazo. Más atrás aparecen otros insignes, como Leonel Sánchez, Marcelo Salas, Carlos Caszely, Juan Carlos Letelier y Alexis Sánchez, de quien también se espera que esté, con dos anotaciones frente a la selección más poderosa del mundo.

Caszely confía

Carlos Caszely se pone en la vereda de los que confían en un resultado histórico. Apenas El Deportivo le consulta por la eventual fórmula para vencer al pentacampeón del mundo, el ídolo de Colo Colo y la Selección recurre a los contados momentos felices que han dejado esos enfrentamientos. “Como les hemos dañado en otras Copa América, concentrados al 100 . Los brasileños son malos cuando los atacan mucho. Están acostumbrados a que nos los ataquen. Cuando les ganamos 4-0 en Córdoba, me voy a subir al carro como hincha, fue porque los cabros atacaron con todo. Cuando les ganamos en mi último partido por la Selección, también. A Brasil hay que incomodarlo”, recomienda.

La propuesta, eso sí, no admite errores. “La clave está en ser protagonistas, aunque si te pillan mal parado te hacen una boleta. A eso apunto cuando hablo de la concentración extrema. No se puede fallar en ningún detalle”, advierte.

Al Rey del Metro Cuadrado lo ilusiona una generación que ya ha dado golpes trascendentes. “Estos cabros han escrito una linda historia. Tienen la posibilidad de agigantarla. No me cabe duda de que lo intentarán. Yo veo posibilidades. Que le quede una buena pelota a Vargas y la mete al ángulo. Veremos si el inglés (Brereton) es capaz de meter un cabezazo también. Hay que entrar pensando en que se les puede ganar”, enfatiza.

El máximo goleador de la historia de Colo Colo también analiza las virtudes del rival. Con cierta dosis de sarcasmo incluido. “La principal principal fortaleza es el teatro que hace Neymar, que para los Globestrotters está fantástico. No lo pueden tocar, menos cerca del área, y con pelota parada son buenísimos. Entonces, hay que cuidarse de detalles como ese. Y estar concentrados al máximo. De que se puede, se puede”, concluye.

Un recuerdo imborrable

Jaime Vera recuerda con nitidez el 4-0 sobre el Scratch, en Córdoba. “Ese partido fue increíble, porque nadie esperaba que ganáramos. Ivo Basay y Juan Carlos Letelier fueron fundamentales. El Cóndor Rojas también atajó mucho y, en líneas generales jugamos bien. No hay recetas. El equipo chileno tiene que jugar un gran partido y están preparados para hacerlo. Me acuerdo que Orlando Aravena nos dijo ‘entren y traten de jugar lo mejor posible y no dejen tantos espacios’. Normalmente, los goles que Brasil le anota a Chile se producen porque les dejamos espacios”, recuerda.

De la victoria en la Copa América de 1987 aporta otro recuerdo. “Ese día, ellos estaban desconcertados. Chile, ese partido, difícilmente lo repetirá. Después hubo otro muy bueno, en el Nacional. Y el del Mundial del 2014, que era el momento de ganarles, porque ellos no pasaban por un buen momento, y Chile estaba en el mejor, con jugadores en su máximo nivel. Si tuviera la receta, te la daría, pero no la tengo. Si los sales a apretar arriba, te meten con un contraataque. Si los esperas, te presionan hasta que entran. Hay que jugar lo mejor posible y estar concentrado. No hay más”, concluye.