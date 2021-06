Alexis se juega en la cancha su pasaje a la Copa América

Alexis Sánchez se juega en la cancha su pasaje a la Copa América. Durante la tarde de hoy y la mañana del miércoles, el delantero tocopillano será evaluado por el cuerpo médico de la Roja para conocer los avances de la lesión al sóleo de la pierna derecha que lo sacó de la primera fase de la Copa América. Juan Pinto Durán será el escenario que lo pondrá o lo sacará de la competición que hoy le quita el sueño al bicampeón de América.

El doctor Fernando Yañez asistirá a la práctica del equipo de Lasarte con una misión clara: poner a prueba la condición física del mejor jugador de la Selección, según entienden en la interna del cuerpo técnico. Lo probarán en la cancha, con diferentes ejercicios que puedan registrar el presente del atacante. Con balón, movimientos y piques. También se hablará con él para que entregue sus sensaciones. Se asume que el ariete querrá estar sí o sí, en uno de los torneos que, según él mismo ha dicho a sus más cercanos, aparece como uno de los últimos eventos que encontrarán a la generación dorada en su mejor nivel.

Lo cierto es que la recuperación de Alexis no ha dejado de sorprender al staff médico del Equipo de Todos. Día a día, en diferentes horarios, el tocopillano ha aprovechado estas casi tres semanas en su hogar para realizar diferentes tratamientos que han permitido ir evolucionando de una manera inesperada. El doctor Fernando Radice ha estado encima suyo, sometiéndolo a cámaras hiperbáricas y ejercicios en la piscina de su casa. Alexis no descansa.

Alexis, al igual que el resto de sus compañeros, ayer tuvo libre. Compartió con su madre, quien vino a Santiago a acompañarlo durante su estadía en Chile. El lunes sí asistió a Juan Pinto Durán, pero entrenó de manera diferenciada. Se concentró durante la noche con la Selección, en el hotel de la zona oriente.

En el avión de la Roja, que partirá mañana a las 15.30 horas, quieren sumar sí o sí a Alexis. Y si bien el nuevo 10 de la Selección no estará en su mejor condición física, pues más allá de la dolencia lleva casi tres semanas sin hacer fútbol, lo cierto es que su aporte al camarín asoma como uno de los puntos que más valora Lasarte. Machete, más inquieto que de costumbre, no se ha cansado de preguntar por el estado del Dilla. Sabe que su sola presencia le da otro estatus a la Selección. Y si no está para cuartos, quiere sumarlo pensando en la posibilidad que la Roja siga avanzando de fase.

Así, al menos, lo dejaba claro en conferencia de prensa. “Tiene una serie de días y cuando lleguemos a Santiago vamos a intentar recapitular todo y ver cómo está”, decía Machete, una vez consumada la derrota ante Paraguay.

Machete y la Roja esperan a Alexis. Confían en que hoy o mañana, el tocopillano asegurará un puesto en los cuartos de final. La idea también es compartida por sus grandes amigos del plantel, Claudio Bravo y Mauricio Isla. “No lo hemos visto todavía al Niño, tiene que venir aquí y ver en qué condiciones está. Pero conociéndole sí va a estar. Le está poniendo ganas, así que sí”, decía el capitán, el domingo. “Es de fierro”, cerró el Huaso Isla.

Alexis Sánchez disputó su último partido por la Selección Chilena ante Bolivia en San Carlos de Apoquindo, por las clasificatorias. Foto: Agencia Uno.