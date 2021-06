Uruguay sentencia la suerte de Chile: Brasil será el rival de la Roja en cuartos de final de la Copa América

La derrota de Chile ante Paraguay, el jueves pasado, dejó a la Selección en un pie complicado para los cuartos de final de la Copa América. Como máximo, el equipo de Martín Lasarte podía aspirar al tercer lugar, siempre y cuando los guaraníes derrotaran a Uruguay, en la última fecha del Grupo A. Si ese resultado se daba, el rival en la ronda de los ocho mejores sería Perú y no Brasil, el gran favorito para ganar el certamen. Sin embargo, la Celeste se impuso por 1-0 y sentenció a la Roja a jugar contra el Scratch.

No faltaron en la víspera las conversaciones suspicaces que auguraban un magro empate, beneficiando a ambas selecciones. Una especie de pacto de no agresión. Sin embargo, los orientales salieron a buscar la victoria que le diera el segundo lugar del grupo, aunque eso significara enfrentar a Colombia y no a los del Rímac. El gol de penal de Edinson Cavani, a los 21′, le comenzó a dar forma al destino del equipo del Maestro Tabárez y también al de la Roja.

Para colmo de los paraguayos, 10 minutos después de la apertura de la cuenta, perdieron por una lesión a Miguel Almirón, su figura más destacada, lo que les restó profundidad en el ataque y los dejó en una situación desoladora para el resto del encuentro. El volante salió entre lágrimas y se presume que también será baja para los cuartos de final.

Más allá de algunos intentos del elenco que conduce Eduardo Berizzo, los charrúas supieron defenderse y no dar muchas licencias, por lo que la suerte de la Roja quedó sentenciada. El rival será el Scratch y la cita será este viernes, a las 20.00, en Río de Janeiro.

La historia no es favorable a la Selección en tierras amazónicas. El último antecedente como visita fue el 3-0, que concretó la eliminación chilena del Mundial de Rusia. Mientras que jugando por la Copa América, la última victoria nacional se remonta a Ecuador 1993, cuando el equipo de Arturo Salah venció 3-2, con dos tantos de Richard Zambrano y otro de José Luis Sierra.

En tanto, en el otro partido de la jornada, Argentina cumplió con el trámite y se dio un paseo frente a Bolivia, con una muy buena actuación de Lionel Messi. Fue victoria 4-1 sobre los altiplánicos, con anotaciones de la Pulga (33′, de penal, y 42′), de Alejandro Gómez (6′) y Lautaro Martínez (65′). Mientras que el descuento fue de Erwin Saavedra, a los 60′. Así la Albiceleste enfrentará a Ecuador, Paraguay se medirá con Perú y Uruguay con Colombia, además del citado duelo entre Brasil y Chile.