La UC blinda a Marcelino Núñez hasta 2024: “Quiero disfrutar de Católica y después ver otros rumbos”

Marcelino Nuñez (21 años) se consolidó esta temporada como una de las grandes figuras de Universidad Católica y del fútbol chileno, luego de un 2020 donde las lesiones no lo dejaron explotar todo su potencial. Esta vez, el joven mediocampista cruzado fue titular indiscutido del equipo tetracampeón. Incluso, también fue de la partida ante Paraguay, en Asunción, por las Eliminatorias. Terminaba su contrato en 2022 y la UC buscaba blindarlo ante su enorme proyección. Y llegaron a un acuerdo. Otra buena noticia más para que los hinchas cruzados sigan celebrando.

¿Qué sintió al final del partido cuando se coronan tetracampeones?

Fue algo muy lindo cuando la hinchada se puso a gritar tetracampeón. Siempre tuvimos el objetivo, a principio de año, de conseguir este campeonato, así que la perseverancia nos dio frutos. Estoy muy feliz de formar parte de este lindo club.

El presidente Juan Tagle dijo que lo que caracteriza a este equipo es que nunca se le acaba el hambre, ¿ahora la meta es el penta?

Sí. Cuando llegué al primer equipo para el bicampeonato con Gustavo Quinteros siempre estaba el hambre de conseguir el tetracampeonato, así que este equipo va a ir por más.

¿Este fue el año de su consolidación? En 2020 las lesiones se lo impidieron…

A pesar de todo eso de las lesiones, siempre me mantuve firme, tratando de disfrutar del día a día, de todo y más ahora que estoy siendo partícipe de estos campeonatos. Estoy muy contento y voy a seguir trabajando por mis sueños.

¿Qué va a pasar con su futuro? ¿Piensa en emigrar a Europa?

Sí, creo que este año me consolidé, pero me gustaría seguir el otro año en Universidad Católica para prepararme bien y también para tener una buena expresión en la Copa Libertadores. Y después, al final de la temporada poder irme a Europa, si se puede.

Su contrato terminaba a fines de 2022, pero el club quería blindarlo, ¿en qué está eso?

Sí, ya lo arreglamos. Mi contrato ahora termina en 2024.

O sea, ya renovó con la Católica…

Sí, y me pusieron cláusula de salida, pero no puedo decir cuánto. Así que tranquilo, tratando de vivir el presente siempre, disfrutar de Católica, que es mi proyección, y ya después más a largo plazo ver otros rumbos.

Usted es uno de los jugadores más proyectables de la UC y sueña con disputar la Champions, ¿fue por eso que firmó con el agente Fernando Felicevich?

Bueno, eso es más algo personal. No quiero mucho hablar de ese tema. Con los otros representantes terminé muy bien, pero nada. Son cosas con las que a veces no estás conforme, pero solo eso no más.

Pese a que se vieron afectados por el Covid-19 y las cuarentenas, lograron sobreponerse a los contratiempos y a las bajas, ¿cuál fue la clave?

Es que tenemos un plantel que cuando uno está lesionado o no está no se nota tanto cuando lo reemplaza otro jugador. Eso significa que tenemos un plantel de calidad. Eso se reflejó en todo el trabajo que hicimos. La pandemia y todo lo que pasa nos perjudicó a todos, pero seguiremos cuidándonos y tratando de ir por más.

¿Qué les dijo Cristian Paulucci que se metió tan profundo en el corazón del plantel?

El profe Paulucci venía trabajando desde el bicampeonato con Gustavo Quinteros. Siempre nos habló de cerca. No dijo que fuéramos felices dentro de la cancha, que nos divirtiéramos y eso cayó bien en el grupo. Feliz por él, por las cosas que está logrando y por el equipo.

Y ahora, a la selección chilena. No va a poder descansar. Va a seguir corriendo…

Otra felicidad más de este momento grandioso, donde conseguimos este título, de ser parte de la historia del club y hacerlo más grande. Ahora tengo otra felicidad, ya que me citaron a la Selección, así que a seguir mejorando. Esta es la parte buena de esta carrera tan linda.

¿Alguna vez pensó que en este 2021 sería titular en un partido de Eliminatorias?

(Ríe) Nunca lo pensé, en verdad. Siempre estaba el sueño presente, pero nunca pensé que iba a llegar tan rápido la oportunidad, así que ahora a aprovecharla, a tratar de ir por más y ser uno de los titulares.

¿Hay posibilidades de ganarle a Argentina en Calama y de ilusionarse con clasificar al Mundial de Qatar?

Sí. Con estos compañeros que tengo, con estos históricos, sin duda vamos a pelear por esa clasificación.