Marcelino Núñez, la figura que la UC quiere blindar: “Quiero ser campeón y jugar en España”

Marcelino Núñez fue una de las principales figuras del triunfo de Universidad Católica sobre Cobresal, resultado que le permitió a los cruzados quedar a solo dos puntos del líder Colo Colo, justamente, el rival del próximo domingo.

El mediocampista abordó durante esta jornada su buena actuación en El Salvador, donde anotó dos goles en la victoria por 1-3 de su escuadra, pese a que venía de dos semanas concentrado con la Roja.

“Estoy contento por lo que estoy pasando. El llegar a la Selección es un sueño para cualquier jugador y el nivel es diferente. Llegas con más confianza. Enfrentamos a Cobresal, un equipo difícil, lo importante es que pude andar bien, mis compañeros también y eso fue positivo para mantenernos arriba en la tabla”, dijo.

El jugador señaló que estar con la Selección le ayudó mucho a subir su nivel. “He aprendido mucho. Ellos son táctica y físicamente muy buenos. Entienden muy bien el fútbol. Uno cuando tiene esa posibilidad de entrenar con ellos te vas acostumbrando a las cosas que quieren y adaptándote a su ritmo. Casi todos están en Europa y eso es fundamental para uno, para crecer y aprender. Los consejos te sirven para cuando llegas a tu club poder sobresalir”, agregó.

Marcelino es una de las mayores promesas de la UC, pero también del fútbol chileno. El volante, que debutó profesionalmente en febrero del año pasado, bajo el mando de Ariel Holan, ha vivido un ascenso muy rápido.

Por eso, en el club están muy ilusionados con el progreso del jugador. En 2019, Marcelino Núñez firmó su primer contrato profesional hasta el 30 de junio de 2022. A Cruzados le urge su renovación, ya que su buen nivel tarde o temprano lo llevará lejos de San Carlos de Apoquindo.

“Todos nuestros jugadores estarán siempre expuestos a eso (las ofertas). Me alegro mucho por él, manifiesta siempre alegría por jugar y es de esos que inspiran a muchos niños. Es un jugador de esos que son transversales, recibe muestras de cariño por todos lados más allá de que sea de la UC. Espero le vaya bien con la selección, él sabe que el cielo es su límite y tiene todas las posibilidades de seguir creciendo en el fútbol”, dijo Juan Tagle, presidente de Cruzados, hace algunos días.

Mientras tanto, el recoletano solo piensa en ser campeón otra vez con el cuadro de la franja, aunque insiste en que sueña con llegar a Europa.“Mi objetivo primero es salir campeón con Católica, tratar siempre de trabajar al cien, participar siempre en las nóminas de la Selección y me gustaría irme a Europa. Me gustaría crecer, en cualquier equipo de Europa me gustaría cumplir mi sueño. Me gustaría llegar a España”, sostuvo.