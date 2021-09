Con llantos y ganas de dejar el fútbol: la lucha de Bastián Yáñez que lo llevó a ser la gran sorpresa de Lasarte

Este lunes Martín Lasarte entregó la nómina de los jugadores que deberán enfrentar la próxima fecha triple de las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Entre los nombres seleccionados por el DT destacó la presencia de Bastián Yáñez.

Con 20 años, el atacante zurdo de Unión Española recibió su primer llamado para participar por la selección adulta que tendrá una dura tarea en los próximos partidos contra Perú en Lima, además de Paraguay y Venezuela en San Carlos de Apoquindo, donde la Roja además se juega seguir en carrera por la clasificación.

Yáñez se ha transformado en uno de los jugadores que más han destacado en el último tiempo en el conjunto hispano. Tras debutar con los Rojos en 2018, poco a poco se fue adaptando al equipo hasta ser uno de los titulares que ha aportado peligro, goles y asistencias.

Hasta el momento el extremo por la izquierda ha participado de 17 partidos del Torneo Nacional, 15 como titular, dejando un registro de dos goles y seis asistencias en los 1256 minutos que ha estado presente sobre la cancha.

Bastián Yáñez (al centro) celebra su gol frente a Deportes Melipilla. Foto: Agencia Uno.

Allí, el técnico César Bravo ha aprovechado su rapidez, potencia y atrevimiento a la hora de encarar para crear peligro, aprovechando su fortaleza física. Estos aspectos lo muestran como una alternativa para el ataque de la Roja en las posiciones en las que destacan Alexis Sánchez y la que ocupó Jean Meneses en la última fecha triple tras la lesión del jugador del Inter de Milán.

De esta forma el delantero ha encontrado un paso más hacia la consolidación, un premio a su carrera que tuvo un desarrollo complicado. “Lloraba cuando no me citaban”, recordó en diálogo con As. Esta etapa solo la pudo superar gracias al apoyo de sus cercanos. “Estuvo mi famila, mi novia, mis tíos, mi abuelos, para que siguiera, porque yo quería irme, quería tomar otro aire. Me sentía bajoneado”.

“No me lo esperaba”

Tras conocerse la nómina, Yáñez comentó como fue el momento en el que se enteró y la reacción que tuvo su familia. “No me lo esperaba. Nadie me había comentado algo. Solamente me preguntaban y yo decía que sería un sueño, pero jamás esperé que podía pasar”, señaló en diálogo con As.

“Mi familia estaba llorando. Incluso yo estaba durmiendo una siesta, desperté y vi muchos mensajes en Instagram. Bajé y todos estaban llorando. Mi polola también, así que siento mucha felicidad”, continuó su relato.

Además al ser consultado sobre la posibilidad de compartir con jugadores de la Generación Dorada, el hispano indicó que “será una felicidad compartir con jugadores como Alexis (Sánchez) o (Arturo) Vidal. Son futbolistas que uno miraba por televisión y ahora voy a entrenar con ellos en la Selección adulta. Tengo ganas de que llegue ese momento para disfrutarlo a mil y dejarlo todo”.