Lasarte busca el gol con desesperación: vuelven Felipe Mora, Alexis Sánchez y Ben Brereton

Martín Lasarte busca el gol con desesperación. La lista de Machete para la fecha triple de octubre, que contempla los encuentros frente a Perú, Paraguay y Venezuela, compromisos resultan vitales para la aspiración de la Roja de mantenerse en la lucha por un cupo en el Mundial de Qatar, contempla el retorno de tres figuras con el afán de potenciar el ataque, según pudo averiguar El Deportivo: Felipe Mora, Alexis Sánchez y Ben Brereton.

Ninguno estuvo en la última jornada de las Eliminatorias. El ex audino, porque no forma parte de las prioridades del ex técnico de Universidad Católica y Universidad de Chile; el Niño Maravilla, porque estaba impedido de actuar debido a los problemas físicos que ha sufrido en el último tiempo, de los que está restablecido; y el ariete del Blackburn Rovers, producto de las restricciones que impuso Inglaterra para permitir los desplazamientos de las figuras que militan en sus ligas a los países que integran la denominada ‘zona roja’ del coronavirus.

Méritos y jerarquía

Todos lucen sus méritos para estar. Mora, quien en Chile también defendió a la U, ha marcado 11 goles en los 22 encuentros que han disputado en la actual temporada de la MLS, en la que defiende al Portland Timbers. Además, suma tres asistencias. Brereton, en tanto, es pieza clave en el ataque de los Rovers, a los que les aportó un hat-trick en la última jornada, frente al Cardiff City. De Sánchez, quien ya suma minutos con el Inter de Milán y se prepara para el encuentro frente al Shakthar, por la Champions League, que se disputará mañana, hay poco que agregar. El tocopillano es una de las piezas claves para la escuadra nacional, más allá de que llegue con escaso ritmo competitivo.

El resto del listado será la base que ha venido cumpliendo los últimos compromisos. Eso sí, de cara al encuentro frente a Perú, Lasarte deberá pensar en un sustituto para Arturo Vidal, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Yáñez, la sorpresa

Al margen de las cartas ofensivas, la lista que oficializó Lasarte ofreció otro nombre que estaba en escasos pronósticos: el del hispano Bastián Yáñez. El delantero ha sido una de las revelaciones del Campeonato Nacional, en el que suma 17 partidos jugados, 15 de ellos como titular, y dos goles.

Un aspecto que llama la atención es el listado es la ausencia de jugadores de Colo Colo.

La lista de convocados es la siguiente:

Arqueros

Gabriel Arias | Racing (Argentina)

Claudio Bravo | Betis (España)

Gabriel Castellón | Huachipato

Defensas

Paulo Díaz | River Plate (Argentina)

Mauricio Isla | Flamengo (Brasil)

Guillermo Maripán| Mónaco (Francia)

Gary Medel | Bologna (Italia)

Enzo Roco | Elche (España)

Francisco Sierralta | Watford (Inglaterra)

Eugenio Mena | Racing (Argentina)

Sebastián Vegas | Monterrey (México)

Volantes

Tomás Alarcón | Cádiz CF (España)

Charles Aránguiz | Bayer Leverkusen (Alemania)

Pablo Galdames | Genoa (Italia)

Claudio Baeza | Toluca (México)

Luis Jiménez | Palestino

Marcelino Núñez | Universidad Católica

Erick Pulgar | Fiorentina (Italia)

Diego Valdés | Santos Laguna (México)

Arturo Vidal | Inter (Italia)

Delanteros

Ben Brereton Díaz | Blackburn Rovers (Inglaterra)

Jean Meneses | León (México)

Felipe Mora | Portland (Estados Unidos)

Carlos Palacios | Internacional de Porto Alegre (Brasil)

Alexis Sánchez | Inter (Italia)

Eduardo Vargas | Atlético Mineiro (Brasil)

Bastián Yáñez | Unión Española