El nuevo día de furia de Beccacece

Sebastián Beccacece vuelve a tener un día de furia. El ex entrenador de Universidad de Chile y ex ayudante de Jorge Sampaoli en los azules y en las selecciones chilena y argentina, rememora su peor versión y por poco no termina detenido. Si en el marco de un clásico universitario se hizo tristemente célebre por patear una heladera, ahora suma atención por otro gesto reprochable: lanzarle una botella con agua a los hinchas de San Lorenzo, rival de la escuadra que dirige, Defensa y Justicia.

El lío se produjo al final del encuentro, que ganaron los Gauchos de Boedo por 2-1. Beccacece, quien ya había tenido encontrones con el juez Fernando Espinoza, volvió a exasperarse, esta vez por un supuesto penal no cobrado por mano de Alejandro Donatti.

Notificado

Con el pitazo final, Beccacece dejó fluir su ira. Reventó de una patada una botella de agua que se le cruzó en el camino y, no conforme con eso, tomó otra y la lanzó hacia la tribuna en donde se mezclaban adeptos y dirigentes de los Gauchos de Boedo.

La situación no quedó en la anécdota. El entrenador fue interceptado por efectivos policiales, con los que se mostró fastidiado. Más tarde, fue notificado de la apertura de una investigación por “incitación a la violencia”, según consigna el diario argentino La Nación. La sanción puede ser enérgica, pues para el cargo se establecen multas que van desde los 10 mil a los 50 mil pesos argentinos y entre cinco y 30 días de arresto.