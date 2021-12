Colo Colo va por el milagro en medio de las dudas por el futuro de sus figuras

Colo Colo viaja a Antofagasta a buscar un milagro. No depende de sí mismo para forzar una definición, sino que depende de un triunfo ante los pumas y que Universidad Católica pierda frente a Everton. Mientras sus hinchas no pierden la fe y viajaron en masa a la capital de la Segunda Región, el Cacique comienza a definir lo que ocurrirá con el futuro de algunas figuras.

Si bien todo comenzará a definirse una vez finalizado el Torneo, lo que para los albos debería ser hoy, ya hay algunas luces de lo que puede suceder. Eso sí, todavía las renovaciones siguen bastante entrampadas.

El caso de Vicente Pizarro es uno de los más complejos. Blanco y Negro presentó una oferta a Fernando Felicevich, representante del jugador, pero la situación se ha ido dilatando. “Se ha estirado mucho más de la cuenta la negociación”, afirman en el directorio, donde también expresan que no ha habido una contrapropuesta para siquiera poder conversar acerca de un nuevo vínculo.

En tanto, la situación de Leonardo Gil sigue estancada y existen algunas dudas en el directorio, debido a que su nivel ha bajado considerablemente en los últimos partidos y al excesivo monto que exigen desde Arabia Saudita por el volante. Pese a que los US$ 2 millones iniciales han ido bajando hasta US$ 1,2 millones, las cifras siguen siendo elevadas y hay otras variables en las que todavía no hay acuerdo. Igualmente la voluntad de ambas partes es hallar la fórmula para que el Colo continúe.

Dentro de la mesa de los albos, también está la situación de Iván Morales. De gran primer semestre pero con un discreto cierre de año, es uno de los que puede partir. Tiene una alta cláusula de salida, pero en el Monumental se abren a dejarlo salir. Los agentes de Morales afirman que manejan algunos ofrecimientos.

Por otro lado, acerca del futuro de Miiko Albornoz y del venezolano Christian Santos, que han sumado escasos minutos, restan algunas definiciones, aunque todo indica que tendrán más oportunidades en el club.

El lateral sueco-chileno es un jugador importante para Gustavo Quinteros, a pesar de los numerosos problemas físicos que ha tenido. No obstante, esperan que con una buena pretemporada pueda ir recuperando la forma. Mientras que, en relación al delantero llanero, ha tenido muy pocos partidos y es difícil que tenga una evaluación. Por eso mismo, esperan que pueda trabajar a la par desde el inicio de la próxima temporada y sea una real alternativa.

Otro que puede partir es el arquero Brayan Cortés, pieza clave en la campaña del elenco popular. Si bien en las últimas horas se habló de una opción en el Elche de España, su carrera hoy por hoy está más cerca de continuar en el fútbol mexicano, donde también maneja ofrecimientos.