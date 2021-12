Paulucci celebra su continuidad en la UC: “Prometo mayor trabajo para que el club y la hinchada sigan festejando”

Cristian Paulucci valoró y agradeció ser ratificado como técnico de Universidad Católica por los próximos dos años. El argentino, que asumió como interino tras la salida de Gustavo Poyet, logró un histórico tetracampeonato con los cruzados, tras conquistar el Torneo Nacional 2021, el cuarto consecutivo. Además, durante su exitoso período también obtuvo la Supercopa 2021.

Lo anterior, sumado a su excelente relación con el plantel, a sus 13 victorias en 14 partidos y al gran trabajo conjunto realizado con sus asistentes Rodrigo Valenzuela y Jaime Rubilar, convencieron al directorio de Cruzados y a la gerencia deportiva de que lo ideal para el proyecto del club era la continuidad del transandino.

“Hemos tenido unas conversaciones muy fructíferas con Cristian Paulucci, con el Flaco, sobre su continuidad por los próximos dos años. Han sido conversaciones muy gratas, de lo que él ve como objetivo para estos dos años. Hay plena concordancia en los objetivos. Con mucha satisfacción venimos a presentar a nuestro técnico campeón, del tetracampeonato, para que continúe al mando de este plantel campeón, que tiene mucha hambre”, dijo Juan Tagle, presidente de Cruzados.

Luego fue José María Buljubasich, gerente deportivo, quien se dirigió a su amigo y DT estudiantil. “En primer lugar, quiero felicitar a Cristian. Para mí, es una satisfacción enorme poder estar en esta continuación del trabajo, no solo por los dos títulos, sino por el trabajo realizado en estos tres meses, por el trabajo en cancha, con los jugadores y por el ambiente. Como dijo Juan, los objetivos están alineados. Le deseamos todo el éxito a Cristian, porque su éxito será el de la institución”, indicó.

Al respecto, Cristian Paulucci valoró la confianza entregada por la cúpula. “Estoy muy feliz, muy orgulloso, de poder seguir formando parte de esta tremenda institución que me ha dado muchísimo. Agradecerle personalmente a Juan y a Tati todo el esfuerzo que han hecho para que nosotros sigamos, tanto yo como el staff, en esta familia cruzada. Les prometo el mismo trabajo, la misma responsabilidad, quizá mayor todavía de lo que lo hicimos en estos tres meses, para lograr nuestros objetivos en 2022, para que el club y la hinchada sigan festejando. Tenemos un camino duro por delante, pero estoy seguro que con mucho trabajo y seriedad vamos a lograr los objetivos”, señaló.

“Estoy súper contento. Estoy pasando un momento bárbaro en mi vida. Tengo que disfrutarlo, pero esto siempre viene con una carga, con una responsabilidad, que asumo como tal, porque ser entrenador de un club tan grande y prestigioso como Universidad Católica no ocurre todos los días”, agregó.

El Flaco se refirió a los objetivos del club para 2022. “El 23 de enero tenemos un partido importantísimo que es la Supercopa. Trataremos de lograr ese objetivo, para seguir ganando títulos. Por supuesto que en el camino está el torneo local. Lograríamos algo recontra histórico si ya hicimos historia con el tetracampeonato. Y en la Copa Libertadores queremos seguir siendo competitivos. Con Ariel Holan hicimos grandes partidos. Con Gustavo (Poyet) hicimos ver mal al campeón de América en casa. Tenemos que hacer lo mismo o superar eso y, una vez pasando la fase de grupos, ver para qué estamos”, advirtió.

El técnico del tetracampeón aseguró que se encuentra preparado para el desafío. “Este es el lugar más especial de mi carrera, sin ninguna duda. Es el momento más alto, el club me dio la posibilidad. Traté de enfocarme en los 14 partidos que teníamos, más la final ante Ñublense. Si me desviaba o soñaba con querer ser el técnico de Católica, yo sabía que teníamos que lograr cosas. Para tener una posibilidad como la que me están brindando no quedaba otra que salir campeón. Me esforcé con el staff, con los jugadores. Estoy recontra mil agradecido con ellos, porque tuvieron una predisposición notable para el trabajo, súper dócil, y gracias a todo esto logramos el objetivo”, cerró.