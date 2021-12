Acuerdo récord: América pagará US$ 12 millones a Santos Laguna por el pase de Diego Valdés

Diego Valdés ya tiene una nueva estación en su carrera futbolística. La grúa del poderoso América de México convenció al jugador y a su equipo, Santos Laguna de Torreón. El volante chileno se presentará antes del 26 de diciembre como nuevo refuerzo del equipo de Coapa para el Torneo Clausura del fútbol azteca.

Así lo confirmaron a El Deportivo cercanos a la negociación. La oferta del elenco azulcrema resultó inexcusable para el mediocampista y para el equipo de la Comarca Lagunera, pese a la competencia de Monterrey y Cruz Azul.

Los buenos números del seleccionado chileno terminaron por convencer a la directiva del cuadro propiedad de Televisa, la que cedió frente al expreso pedido del técnico Santiago Solari, quien puso al volante nacional como prioridad en la lista de refuerzos.

Traspaso millonario

Aunque no fue una negociación fácil. Al margen de los otros interesados, el cuadro de Torreón no quería desprenderse de manera tan simple de su gran estrella y ya había puesto condiciones: no menos de 10 millones de dólares, por un futbolista por el que pagó 7 millones a Morelia, hace casi tres años.

En ese escenario, América debió hacer un esfuerzo mayor para ganar la competencia con una mega oferta con cifras cercanas a los 12 millones de dólares. Números que lo ponen al mismo nivel de las mayores transferencias en la historia del fútbol azteca, donde el gran precio fue el traspaso de Rodolfo de Pizarro desde Chivas a Monterrey en US$ 16 millones, en julio de 2018.

Sueldo oneroso

Una vez logrado el acuerdo entre clubes, los americanistas se abocaron al sí del futbolista. Finalmente, Valdés firmará un contrato que lo ligará al equipo del DF hasta junio de 2025.

Para lograr la rúbrica del ex audino, el ex equipo de Iván Zamorano y Fabián Estay se comprometió a cancelar un salario anual que bordea los 1,8 millones de dólares anuales. Es decir, cerca de 150 mil dólares mensuales una cifra que, al cambio de hoy, alrededor de 124 millones de pesos.