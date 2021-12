Iturra devuelve el Cadillac: el detalle del lío por un auto de lujo que involucra a Colocho y Jorge Valdivia

El 14 de julio de 2021, en el Juzgado de Garantía de Iquique, el Servicio de Aduanas se querelló contra Manuel Iturra por contrabando de un vehículo Station Wagon, marca Cadillac, modelo Escalade 6.2, año 2015, avaluado en $49.744.800. El retirado futbolista, quien colgó sus botines en 2020, tras defender a los Dragones Celestes, inició una pesadilla que lo tiene citado para el próximo 18 de enero, a las 8.30 horas, a dar explicaciones a la justicia.

La historia, sin embargo, comenzó años atrás. En su arribo a Iquique, en 2019, el futbolista formado en Universidad de Chile se acogió a la franquicia de la Partida 0033 de la Sección 0 del Arancel Aduanero para poder importar un vehículo sin costo, en su condición de haber permanecido en el extranjero por una cierta cantidad de tiempo (18 meses o más). La gestión la realizó el 24 de septiembre de 2019, dos meses después de haber firmado en el equipo que hoy milita en la B.

Casi dos meses después, dentro del programa de fiscalización, específicamente el 11 de diciembre de 2019, se emitió un oficio para verificar que Colocho tuviese en su poder el vehículo, que fue adquirido a través del usuario de Zona Franca IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTOTRUCK LIMITADA. Según la normativa, este último era el único autorizado para tener y manejar el automóvil.

El departamento de la Aduana, luego de realizar la trazabilidad de los sistemas computaciones de Zofri, que se denomina Sistema de Visación Electrónica, había determinado que el vehículo había ingresado meses antes. El 21 de marzo de 2019 se pudo verificar que el lujoso automóvil llegó directo al puerto de San Antonio a nombre de Jorge Valdivia, el ex seleccionado chileno ¿De dónde venía? De Emiratos Árabes, país en el que el Mago jugó durante varias temporadas.

Desde ese momento, comenzó la búsqueda de Iturra para dar con el paradero del vehículo y verificar si estaba cumpliendo con la tenencia de este último, al menos por 36 meses, según establece la ley, para poder realizar el traspaso. Así lo establece la normativa: “No podrán ser objeto de negociaciones de ninguna especie, tales como compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier acto jurídico que signifique la tenencia, posesión o dominio de ellos por persona extraña al beneficiario de la franquicia aduanera, antes de transcurrido el plazo de tres años, contados desde la fecha de su importación al país”. En caso de querer transferirlo antes del plazo estipulado, se deben asumir los impuestos que no se cancelaron en su ingreso a territorio nacional.

Las primeras indagaciones para saber si el vehículo estaba en manos de Iturra fueron realizadas por los fiscalizadores Patricia López y Marco Parraguez, el pasado 7 de octubre de 2020. Se constituyeron en Las Condes, en las oficinas de AIM Fútbol, empresa que representaba a Iturra, ya que este último entregó esa dirección para recibir correspondencia. Arturo Jiménez, de AIM, le aseguró a los comisionados que el exfutbolista “actualmente se encontraría por unos días en la Ciudad de Temuco visitando familiares. Al consultársele por el vehículo indicó que se encuentra en el estacionamiento del Sr. Jorge Valdivia Toro”.

Frente a tal respuesta, los fiscalizadores se trasladaron a la casa de Jorge Valdivia, en Santiago. Daniela Aránguiz, la señora del Mago, los recibió y le entregó sus primeras impresiones. “Que este se encontraba estacionado frente a su propiedad, porque le hicieron un favor a su dueño el Sr. Manuel Iturra, quien trabaja en el extranjero y no dispone de un lugar seguro donde estacionar el móvil, que el vehículo no se mueve lo que se puede verificar oficiando a las autopistas”, dice el documento al que tuvo acceso La Tercera.

Frente a la respuesta de Aránguiz, los fiscalizadores ingresarón un recurso a la Policía de Investigaciones para conocer el paradero del exfutbolista de Universidad de Chile. ¿El resultado? Se informó que estaba en Chile desde el 7 de septiembre de 2020, por lo que se tomó contacto con hoy querellado.

Colocho, al ser contactado por telefóno, entregó su versión. El informe de la Aduana así resume la respuesta: “El vehículo marca Cadillac, modelo Escalade, es de su propiedad y que lo mantiene en la casa de su amigo Jorge Valdivia por seguridad, ya que no mantendría domicilio fijo en Chile. Indicó que por razones familiares viaja a España a ver a sus hijas, señalando que mantiene contrato de trabajo en Chile y que por ahora no tiene residencia fija, que el domicilio declarado en la DIN de importación del vehículo es el domicilio de la oficina de Jiménez Lería para efectos de correspondencia. Agregando finalmente, que se encuentra en la casa de sus padres en la Ciudad de Temuco”.

Foto: AGENCIAUNO

En las pericias, sin embargo, se encontró un nuevo antecedente. El vehículo fiscalizado lucía placas patentes que fueron solicitadas por Claudio Valdivia, hermano del Mago, según dice el documento de la Aduana. Se revisó hasta las autopistas para saber si el vehículo había sido utilizado, sin encontrar ningún tipo de registro.

“La comisión fiscalizadora solicitó al Registro Civil, la Solicitud de inscripción y antecedentes de base, atendido que el vehículo fiscalizado fue advertido con placas patentes instaladas en el móvil. Que se logró establecer que el vehículo en efecto se encuentra inscrito en el Registro de Vehículos Motorizados con la PPU LPXW-51, solicitando dicho trámite el Sr. Claudio Andrés Valdivia Toro, Cédula de Identidad N° XXXXXX, quien es hermano del Sr. Jorge Valdivia Toro”, dice el informe adjunto en la querella.

La Tercera verificó el certificado de automóviles que al día de hoy tienen en su registro Jorge Valdivia y su hermano, Claudio. ¿El resultado? El Cadillac no aparece en el listado de bienes de ninguno de los dos Valdivia. Sí se registra en el historial de Manuel Iturra, quien anota otros cinco automóviles, entre ellos uno del año 1955.

Los primeros informes no arrojaron mayores pistas. Así se cerró, de manera momentánea, la investigación. “Nos solicita reevaluar la incautación del vehículo usado, toda vez que el titular y beneficiario de la franquicia Partida 00.33, que le permitió a Iturra Urrutia importar un vehículo usado, se encuentra en el territorio nacional, aduciendo razones laborales y de Pandemia no ha resuelto su situación domiciliaria. Por otra parte el vehículo se encuentra inscrito en el Registro de Vehículos Motorizados y a pesar de la hora de la Fiscalización el vehículo no tenía instaladas las placas patentes, no existiendo registro de paso por pórticos de autopistas concesionadas del móvil, o que podría dar fe que el vehículo efectivamente no ha sido utilizado por un tercero ajeno a la franquicia”.

En 2021, la Aduana contraataca

Meses después, específicamente el 26 de abril de 2021, la Aduana solicitó nuevas indagaciones para verificar que Iturra tuviese el automóvil. Se visitaron más de siete direcciones que entregó el exfutbolista, sin dar con su paradero.

Nuevamente se visitó la casa de Jorge Valdivia. Lo hicieron el 30 de junio de 2021, a las 11:45 horas. En un principio, Ian, quien señaló ser un familiar del deportista, aseguró por citófono que los dueños de casa no estaban en el domicilio. Cuando los oficiales ya se retiraban se escuchó a Daniela Aránguiz: “Previo a su retiro, escuchan por el citófono a una persona que se identificó como Daniela Aránguiz, quien refirió que el vehículo había sido retirado por la esposa del Sr. Manuel Iturra el mismo día en que Aduana había fiscalizado el año pasado, agregando que su marido Jorge Valdivia podría entregar mayores antecedentes”, dice el escrito presentando por Aduana.

Ese mismo día, a las 16 horas, los fiscalizadores nuevamente se presentaron en la casa del Mago. Este último los atendió, pero se negó a firmar el acta de fiscalización. “Asegura que Iturra vive en España y que el vehículo por el que se le consulta no está en su domicilio, desconociendo su actual paradero”, fue la explicación del futbolista.

También se hicieron presentea en las oficinas de AIM, en Las Condes, que ya habían visitado casi un año antes. “Manifestó que ya no representaba al SR. Iturra y que este domicilio era para correspondencia. Agregando que el Sr. Iturra reside en España y trabaja como entrenador de futbol del Club “San Pedro” en la localidad de Marbella-Andalucia”, escriben en alusión al diálogo que sostuvieron con Jiménez, su exagente.

Frente a no saber si realmente Iturra tenía en su poder el vehículo, se determinó presentar la querella por contrabadndo: “aceptada a trámite por la Aduana de Iquique, permanezca en el domicilio declarado al momento de obtener la Franquicia de la Partida 00.33 y en ninguno de los domicilios fiscalizados, desconociéndose su actual paradero, configurándose a su respecto el delito de Contrabando, conforme lo dispuesto en el artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, pese a la obligación de informar cualquier cambio de domicilio”, dice el escrito.

Los castigos, según estipula el Artículo 178 de la Ordenanza de Aduanas, señala que en caso de certificarse contrabando, Iturra deberá pagar una multa de una a cinco veces el valor del automóvil incautado o con presidio menor en sus grados mínimos a medio o con ambas penas a la vez, ya que supera las 25 Unidades Tributarias Mensuales ($1.336.900).

La defensa de Iturra

Pablo Gómez, abogado de Manuel Iturra, accede a conversar con El Deportivo. De entrada, asegura que Jorge Valdivia no tiene relación con la querella. Que al igual que su hermano, solo prestará declaraciones para esclarecer el conflicto.

Frente a tal escenario, asegura que Iturra se puso a disposición de un comienzo para solucionar el conflicto. El Cadillac fue entregado a la Aduana, el , en Pudahuel. “Manuel desde un inicio ha tenido al disposición total para colaborar al esclarecimiento de los hechos y así permitir determinar con precisión qué fue lo que ocurrió. Demostración de los anterior, es que el vehículo fue entregado ayer al SNA en dependmencias de Pudahuel”, cierra.ron que el vehículo no registraba tránsito por los pórticos de autopistas, por tanto, este hecho avala nuestra versión”, complementa.

La falta, sin embargo, está asumida por la defensa del jugador formado en la U. “El incumplimiento concreto fue no permanecer en el domicilio señalado al momento de la importación, transformándose de esa manera la mercancía lícitamente importada en ilícita y por ende, calificable como mercancía de contrabando”, dice Gómez.

Frente a tal escenario, asegura que Iturra se puso a disposición de un comienzo para solucionar el conflicto. El Cadillac fue entregado a la Aduana, el miércoles de la semana pasada, en Pudahuel. “Manuel desde un inicio ha tenido al disposición total para colaborar al esclarecimiento de los hechos y así permitir determinar con precisión qué fue lo que ocurrió. Demostración de los anterior, es que el vehículo fue entregado ayer al SNA en dependencias de Pudahuel”, cierra.