Detienen a presunto autor de homicidio en Independencia: víctima habría sido asesinada por rencillas con el Tren de Aragua

Dos sujetos fueron detenidos en un operativo policial a raíz de un homicidio ocurrido el pasado 3 de abril en la comuna de Independencia.

La investigación llevada a cabo por el OS9 de Carabineros y la Fiscalía ECOH, surge luego de que en abril pasado un hombre fuera atacado en horas de la madrugada cuando se disponía a ingresar a su domicilio junto a su pareja. En la ocasión, dos sujetos le dispararon en reiteradas ocasiones provocándole la muerte.

Tras dos meses de investigación, es que el pasado 8 de junio se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en cuatro domicilios en las comunas de Santiago, Estación Central y Lo Espejo.

La fiscal ECOH, Camila Palma, detalló que “como resultado de estas diligencias, se obtuvo la detención de un sujeto de nacionalidad venezolana, que se le atribuyó participación en calidad de autor por ser quien disparó”.

En el operativo, además fue detenido un segundo sujeto de nacionalidad ecuatoriana, el cual no estaría relacionado con el homicidio, y “fue formalizado por delitos de microtráfico, tenencia ilegal de armas de fuego, tenencia ilegal también de municiones y receptación de especies”.

De acuerdo a la hipótesis que manejan las autoridades, el crimen se debería a rencillas internas en el Tren de Aragua, dado que la víctima habría pertenecido a la organización criminal, pero se habría distanciado y comenzado a desarrollar actividades ilícitas por su cuenta.

Según detalló el teniente Coronel Fernando Bozo, jefe del OS9, “la hipótesis del caso habla de que este sujeto, la víctima, habría pertenecido al Tren de Aragua, a esta organización criminal y el cual, por diferencias con partes de sus líderes y sus integrantes, se habría descolgado y había comenzado a realizar actividades ilícitas fuera de la venia o la autorización de los líderes del Tren de Aragua”.

“Es así que luego de múltiples amenazas, este sujeto es interceptado y es acribillado por, obviamente, realizar estas acciones ilícitas fuera de esta organización criminal”, añadió.

En los allanamientos se incautaron dos armas de fuego, cerca de 60 municiones, 800 gramos de cannabis sativa dosificada y dinero en efectivo.

Finalmente, según detalló la fiscal, "todavía nos encontramos realizando diligencias respecto a poder establecer participación de otro sujeto. Como se observó en uno de los videos de la dinámica de los hechos, al menos son dos personas las que efectúan disparos en contra de la víctima y solamente hay un detenido“.