Inflación en EEUU llega al 4,2% en doce meses en línea con las expectativas del mercado

A su ritmo más rápido de tres año aumentó la inflación en Estados Unidos en mayo, según reveló este miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

El organismó detaló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 0,5% en mayo, mientras que el acumulado en los últimos doce meses hasta mayo fue de un 4,2%, el mayor incremento desde abril de 2023.

En abril la inflación acumulada en12 meses había alcanzando el 3,8%.

Una encuesta de Reuters a economistas había estimado que el incremento de la inflación llegaría a 4,2% internual y 0,5% mensual.

Según consignó Reuters, mayo fue el tercer mes consecutivo de fuertes aumentos en el IPC puso de manifiesto la creciente presión sobre los hogares, ya que la evidencia sugiere que cada vez más consumidores recurren a sus ahorros para financiar sus gastos.

En esa línea, detalló que el vertiginoso aumento del costo de vida representa un lastre político para el presidente Donald Trump y su Partido Republicano, que buscan mantener el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Al excluir los elementos volátiles, como la energía y los alimentos, el IPC subyacente se expandió 2,9% internual en mayo, esto luego de que avaznzará 2,8% en abril.

A nivel mensual, el IPC subyacente se elevó 0,2% en mayo, después de un aumento del 0,4% en abril.

En mayo el percio de lagasolina avanzó 8,8% hasta los US$4,60 por galón, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

En un momento dado, los precios de la gasolina se dispararon más del 50% desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán a finales de febrero.

El informe se publicó tras la noticia de la semana pasada de que la economía registró en mayo, por tercer mes consecutivo, un crecimiento del empleo superior a lo esperado. La tasa de desempleo se mantuvo en el 4,3% por tercer mes consecutivo.