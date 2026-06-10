“Una actividad para el espíritu”: por primera vez PDI conmemora su 93° aniversario con una misa en la Catedral de Santiago

Por primera vez, la Policía de Investigaciones (PDI) conmemoró su aniversario con una misa celebrada en la Catedral Metropolitana de Santiago, instancia que reunió a autoridades, funcionarios policiales, familiares e invitados especiales.

Se trata de una de las actividades que está realizando la policía civil en el marco de su cumpleaños número 93°, en el que participó la máxima autoridad de la Iglesia Católica, arzobispo Fernando Chomali, el director general de la PDI, Eduardo Cerna; el general director de Carabineros, Marcelo Araya, la Primera Dama, María Pía Adriasola, diplomáticos, parlamentarios, entre otros.

Entre cánticos efectuados por un equipo de detectives, en la liturgia se elevaron oraciones por los funcionarios en servicio activo y en retiro, así como por aquellos detectives que han fallecido en el cumplimiento de su deber.

“ Es una gran responsabilidad guiar espiritualmente a las personas que tienen la tarea impresionante de ser policía . Es una tarea impresionante, una gran responsabilidad y nosotros los queremos apoyar”, dijo Chomali.

Por su lado, Cerna agradeció al cardenal poder hacer una misa de acción de gracias en la Catedral de Santiago: “Es el principal centro de fe de Chile, de encuentro de todas las personas. De todos los que buscamos hacer lo mejor de nosotros para tener una sociedad más justa y más tranquila”.

“ Fue una hermosa actividad del espíritu, del corazón, del alma y la fe para conmemorar nuestro 93° aniversario”, agregó Cerna.

“Hicieron un muy buen gesto, para toda la institución, dar gracias a Dios por ella y también rezar por aquellas personas que entregaron la vida al servicio de la patria. Los felicito en este aniversario”, agregó Chomali.

No será la única instancia donde la PDI conmemorará su aniversario, dicen desde la policía. Se contemplan otras actividades para “vincularse con la comunidad”.