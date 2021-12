Libertadores 2022: Audax Italiano y Everton sabrán su suerte este lunes

La Copa Libertadores 2022 ya se comienza a jugar. Este lunes se realizará el sorteo de la fase preliminar del torneo de clubes más importante del continente. Por lo mismo, en Audax Italiano y Everton estarán muy pendientes al proceso, porque floridanos y viñamarinos son los representantes del fútbol chileno en esta ronda. Los grupos, cita en la que están Universidad Católica y Colo Colo, se sortean el próximo año.

La fase 2 la disputarán tres equipos provenientes de la fase 1, más 13 elencos clasificados de la siguiente manera: Brasil (2), Colombia (2), Chile (2) y uno de las restantes siete asociaciones de Conmebol. Los de la fase 1 son Olimpia (PAR), Barcelona (ECU), Bolívar (BOL), Deportivo Lara (VEN), Montevideo City Torque (URU) y César Vallejo (PER). Se armarán tres parejas y los ganadores avanzan.

Un tópico importante para comprender la distribución de los equipos en los respectivos bolilleros es que esto se hace según el ranking de clubes de la Conmebol, al 16 de diciembre pasado. Debido a esta razón, Audax y Everton aparecerán en el bombo 2 del sorteo de la ronda en cuestión. Por cierto, equipos de una misma asociación no pueden enfrentarse en esta fase.

Bolillero 1 Bolillero 2 Atlético Nacional (COL) (9°) Audax Italiano (CHI) (152°) Fluminense (BRA) (30°) Everton (CHI) (165°) Estudiantes de La Plata (ARG) (34°) Plaza Colonia (URU) (205°) Guaraní (PAR) (38°) América Mineiro (BRA) (sin ranking) The Strongest (BOL) (40°) COLOMBIA 3 (sin ranking) Universitario (PER) (43°) E1 U. Católica (ECU) (120°) E2 Monagas (VEN) (133°) E3

El primer equipo a sortear del bombo 2 conformará la llave 1 y será local en el primer partido. El segundo elenco a sortear, del bombo 1, será su rival, definiendo éste como local en la vuelta.

Según el ranking de clubes, los siguientes ocho clubes son los posibles rivales para los chilenos: Atlético Nacional (COL), Fluminense (BRA), Estudiantes de La Plata (ARG), Guaraní (PAR), The Strongest (BOL), Universitario (PER), Universidad Católica de Quito (ECU) y Monagas (VEN).

Los ocho ganadores de la fase 2 avanzan a la fase 3, para disputar partidos de ida y vuelta en llaves predeterminadas: C1 vs. C8, C2 vs. C7, C3 vs. C6 y C4 vs. C5. Los cuatro vencedores de estas eliminatorias son los que acceden a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Este lunes también se efectuará el sorteo de la primera ronda de la Copa Sudamericana 2022. Se sortearán los cruces de los equipos del mismo país. En el caso de Chile, los clasificados son Unión La Calera, Unión Española, Antofagasta y Ñublense. Los dos ganadores de los respectivos partidos avanzan a la fase grupal del certamen.