Alexis Sánchez: El último vuelo de un niño que cumple 33

El de hoy no será un cumpleaños más para Alexis Sánchez. A sus 33, vuelve a tener el futuro en sus manos. Su poca continuidad en Inter de Milán ha espoleado la idea de cambiar de camiseta. Mientras Barcelona lo tiene en su carpeta, el tocopillano está en el momento preciso de iniciar su Último Baile en el fútbol, tal como el mentado The Last Dance, la serie documental que retrató la última temporada de Michael Jordan en Chicago Bulls.

Así coinciden quienes han compartido con él en su carrera. Ayudantes técnicos, directores, veedores y directores deportivos que siguieron e influenciaron su evolución. “A sus 33 años, no ha tenido grandes lesiones, solo algunos problemas particulares. Las lesiones musculares son pasajeras. Si él está bien y se cuida físicamente, como siempre lo ha hecho, no debiera tener impedimentos para rendir varias temporadas más, unas dos o tres más por lo menos”, dice a El Deportivo Fabrizio Larini, ex director deportivo de Udinese, hombre clave en el traspaso del chileno desde Il Friuli a Barcelona, en 2011.

Asimismo, el italiano agrega que “con su selección, Sánchez ha demostrado cosas importantes y obvio que puede seguir haciéndolas en los últimos duelos con Inter de Milán ha evidenciado que está más que vigente, sobre todo si tiene continuidad”.

Otro de los pilares en la llegada del Niño Maravilla fue el asistente técnico de Josep Guardiola en ese entonces, el catalán Domenec Torrent. El ex entrenador de Flamengo asegura que el chileno “está en una buena edad de relanzar su carrera”, y así lo explica, a la vez que confirma que el fútbol hispano es el que mejor encaja con sus virtudes.

“Hoy en día, tener 33 años no es ninguna edad para preocuparse. Si se ha cuidado físicamente, ha seguido las reglas y no ha tenido lesiones serias -tal como tengo entendido ha sido la carrera de Sánchez- es como si tuviera 25 años algunas décadas atrás. Está en una edad buena para relanzar su carrera, pero todo depende del club al que vaya y del entrenador que lo tenga. Uno puede dar mucho de sí, pero las cosas están condiciones del torneo que dispute. No es lo mismo jugar en Italia, España o Inglaterra. Son estilos muy diferentes. En LaLiga ya jugó y rindió de muy buena manera. En España el fútbol es más abierto, con más espacios y las marcas no son tan férreas. No sé si realmente lo quiere Barcelona, pero no tendría problemas en volver a adaptarse”, aclara el ex asistente de Pep.

Más directa es la opinión del chileno Jorge Alvial, ex ojeador internacional de Manchester United y Chelsea, quien ha seguido muy de cerca la carrera del Niño Maravilla, quien tuvo un frustrado paso por Old Trafford. “Se nota que tiene unas ganas enormes de seguir triunfando en la alta competencia. Condiciones tiene muchas, puede jugar dos o tres temporadas en un nivel superlativo, sin ningún problema, buscando un lugar en los clubes de la elite. Es un chico muy dedicado al fútbol, muy profesional, está en excelente estado físico y siempre se ha cuidado”, apunta el descubridor de Christian Pulisic y Alphonso Davies.

Menos optimista es Josep Maria Fuste, asesor de Josep Maria Bartomeu, ex presidente del Barça y quien fue a buscar a Alexis a Italia hace ya poco más de una década.

“Puede relanzar su carrera hasta lo que él pueda. Si tiene 33 años ya las lesiones pasan la cuenta y el aspecto físico es muy importante para la alta competencia. No creo que pudiera llegar por tres o cuatro años al Barça, la exigencia sería muy alta”, dice el ex futbolista.

Barcelona le sienta bien

En los últimos días, el regreso del artillero de la Roja al cuadro blaugrana ha tomado cuerpo. La intención del jugador está, mientras que la dirigencia ve con buenos ojos un fichaje a costo cero con un jugador de jerarquía, que pueda ser un referente para los más jóvenes.

“Sería una importante contratación. En este proyecto del Barcelona falta gente importante, de jerarquía. No sería malo que Alexis se incorporara al equipo, pero como una cosa de emergencia, media temporada o una más con suerte”, insiste Fuste, quien sigue ligado a la Junta Directiva del club.

Alvial agrega que es la mejor decisión que podría tomar el chileno. Llegar a un club en formación, donde podrá enseñar a los más jóvenes su larga trayectoria en las tres ligas más importantes del planeta.

“El hecho de que Alexis Sánchez pueda volver a Barcelona es algo muy interesante. El fútbol que se juega en el equipo catalán se adapta muy bien a sus cualidades. Es un ritmo más pausado, con más espacios, donde realmente podrá desarrollar su dinámica de juego. Puede ser una gran movida para el chileno. Además, la experiencia que trae de otras ligas puede ser muy valiosa para los chicos que vienen de más abajo. Yo lo llevaría de todas maneras”, dice el ex director de FC Cincinnati de la MLS.

En la misma línea, Larini concuerda que “esta temporada ha sido muy desafortunada para Alexis, ha tenido muchas lesiones musculares. No ha tenido regularidad, pero cuando está bien marca diferencias. Sus cualidades no están en discusión. Puede jugar en cualquier club del mundo, al primer nivel, si es que tiene la continuidad necesaria y así lo puede volver a hacer en el Barça. En el campo es un jugador muy generoso, se entrega por el equipo, tanto en asistencias como en goles. Es un jugador muy táctico”.