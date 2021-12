El plan de Cagigao para cazar talentos en Chile

El fútbol chileno busca talento. La palabra recambio es la que más se repite entre dirigentes, jugadores y cuerpo técnico de la Federación. Más aún cuando la Generación Dorada da señales de que va en retirada. Qatar 2022, según la palabra de los propios protagonistas de la época más gloriosa de la Roja, parece ser su última parada.

El futuro apremia en Quilín. Trabajan para ganar tiempo. No quieren que se provoquen vacíos generacionales, que puedan complicar futuras clasificaciones a competencias internacionales. Es por esto que Francis Cagigao, el director deportivo, alista el plan que promete abrir el fútbol chileno a cada rincón del país en la búsqueda de proyectos de jugadores. “Tenemos que buscar talentos hasta debajo de las piedras”, dice Cagigao, al ser consultado por El Deportivo.

Frente a tal escenario, desde el 1 de enero comenzará a regir el departamento de identificación, scouting y análisis que se moverá por todas las regiones del país buscando futbolistas que puedan asumir el desafío de defender en algún momento a la Selección. O que, al menos, se les ayude a poder llegar al fútbol profesional.

La idea es asentar seis bases a lo largo de Chile. Aún no se determinan las regiones, pero se buscarán lugares que puedan albergar las diferentes zonas del país. Habrá un encargado del equipo del nuevo departamento, que contará con cuatro personas que lo ayudarán a desarrollar el plan. En los próximos tres años, el grupo de trabajo estará compuesto por 15 personas. Este martes, Cagigao y Pablo Milad visitaron Antofagasta para analizar la posibilidad de instalarse en esa región.

Francis Cagigao explica la idea del proyecto. De entrada, realiza sus descargos. “Mi sorpresa al llegar fue que no había nada testimonial. No había informes de ningún futbolista, ni nacional ni extranjero”.

El español reconoce que tuvo que empezar a diseñar el proyecto desde cero. “No había departamento de scouting, de nada. Había algo muy sectario, nada testimonial. En los tiempos que vivimos es una operación muy deficiente. Chile necesitaba modernizarse. Es uno de los 18 ó 20 pilares del proyecto que tomé hace 11 meses al momento de asumir en la federación”, enfatiza.

Lo cierto es que en las seis bases de asentamiento se buscarán jóvenes que vayan desde la Sub 15 hasta la Sub 20. Se les evaluará semanalmente, con el fin de poder guiarlos en cada camino de la formación. “La idea es crear selecciones regionales que puedan mezclarse con las selecciones menores del país. Buscamos tener niños de 12 años, de 13, incluso, para que se sumen a la 15. La idea es descentralizar la operación para que llegue a todo el país”, explica.

Pero cazar talentos no solo involucrará al nuevo departamento. Desde el 2022, una de las principales misiones de la federación será centrarse en la búsqueda de jóvenes talentos. En esta área trabajarán todos los entrenadores de las diferentes categorías de la Selección. Desde Lasarte hasta Caputto. En este plan, todos deben aportar. “Si bien son cinco personas las que empezarán en este nuevo departamento, todos los técnicos de la federación deberán aportar desde su vereda. Todos tendrán sus tareas de ver a los jugadores, de buscar, de estudiarlos. Acá no solo será responsabilidad de una sola persona”, advierte el ex funcionario del Arsenal.

En un principio, la Federación asume la complejidad de captar jóvenes en los barrios. Solo se considerarán los que estén inscritos en diferentes equipos que estén en el registro de elencos o escuelas. “No vamos poder llegar a tanto, a los barrios, por ejemplo. Los chicos deben estar federados en un club o una escuela de fútbol, o en un colegio. Sería ideal que en el futuro puedan competir escuelas con clubes, como lo hacen en España o Alemania, para poder ver cada vez más jugadores. Hay mucho trabajo por delante. Que Chile sea un país tan largo le da su dificultad, pero sí se abre un poco el espectro”, explica.

En la federación buscan poner la piedra inicial y proyectar el plan a futuro. La idea es que a mediano plazo, los centros federativos pasen a ser de elite. Estos últimos, incluso se preocuparán de la alimentación de los seleccionados regionales. “Lo que debemos desarrollar es un plan integral. El primer pilar de ese plan integral es tener un plan de identificación, de scouting y análisis. Hay que poner esa primera piedra, ese primer cimiento. Será la primera vez en la historia del país que la federación que exista un departamento de este tipo. Lo lógico es que después estos centros federativos sean academias de excelencia de la federación como en Alemania, España, por ejemplo”, agrega Cagigao.

Una de las necesidades de comenzar a preparar a los jóvenes de proyección radica en poder lograr los lineamientos que están relacionados con la morfología, el físico, la inteligencia, el carácter, la mentalidad y, en algunos casos, la versatilidad que puedan ofrecer en la cancha. El biotipo del jugador chileno ya está en marca, en una presentación que se les envió a los clubes del fútbol profesional. Bajo ese parámetro, la búsqueda de jóvenes talentos ya está en marcha, pero de manera oficial el próximo 1 de enero, bajo la responsabilidad del departamento de scouting.

“Chile no es un país de mezcla de razas como Francia, por la influencia africana. Tampoco como Ecuador o Colombia, que tienen biotipo espectacular. Con este departamento se puede identificar jugadores a edad más temprana, se podrá proyectarlos”, enfatiza el director deportivo.

Más allá de la alta expectativa que existe en la federación, Cagigao llama a la calma. No se atreve a dar un número de jugadores que debiesen ser proyectables por temporada. “¿El número de jugadores? Eso obedece al trabajo interno, pero el número de jugadores que se puede proyectar es difícil de descifrar. No se puede poner número al talento, lo que sí hay que hacer es buscarlos. Buscaremos jugadores que puedan ser un aporte a la Selección. Y si no son un aporte a la Selección, al menos tengan una carrera profesional digna. Tenemos que buscar hasta por debajo de las piedras para encontrar el talento que estamos buscando”, cierra”.